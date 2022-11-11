От Мадонны до Дженнифер Лопес: 10 лучших фильмов о реальной жизни всемирно известных певиц

«Селена Гомес: Мой разум и я»
«Селена Гомес: Мой разум и я» (2022)Lighthouse Management & Media
Картина захватывает шесть лет из жизни звезды: с 2016 года и по наши дни. С первых же минут Гомес признается, что намерена рассказать о самых личных и болезненных сторонах своей истории: от диагностирования красной волчанки, едва не унесшей ее жизнь, до биполярного расстройства личности.
Работа Гомес немного выбивается из традиционного стиля подобных фильмов. Певица фокусируется не на своем восхождении к поп-олимпу, а на здоровье, откровенно проводя нас через самые личные уголки своего внутреннего «я». Получилась живая, пронзительная и честная история о том, что даже на вершине мира может быть очень одиноко, а слава и деньги — ничто, если ты рискуешь умереть в любой момент.
«В постели с Мадонной»
«В постели с Мадонной» (1991)Miramax Films
Все еще каноническая работа в жанре звездной документалистики. Свою киношную исповедь Мадонна выпустила 30 лет назад — задолго до того, как это стало мейнстримом. В картине певица со свойственной ей откровенностью и любовью к провокациям делает нас свидетелями своей жизни.
Важно, что в кадре артистка, которая обожает работать на камеру, часто оказывается уязвимой и естественной. Вот она знакомится на званом ужине с Антонио Бандерасом и тут же убегает в туалет, чтобы посплетничать о нем с подружками. Вот она пытается устроить романтический ужин со своим бойфрендом, который то и дело прерывает череда рабочих дел. А вот она лежит в постели со своими танцорами и болтает с ними обо всем на свете: от отношений с семьей до предпочтений в сексе.
В год выхода картина произвела эффект разорвавшейся бомбы, но когда шум критиков стих, осталось только зрительское восхищение: ведь еще никогда звезда не была настолько близкой и понятной.
«Эми»
«Эми» (2015)Film4
Пронзительная документальная картина Асифа Кападии, рассказывающая о жизни британской звезды-хулиганки Эми Уайнхаус. Кападия — известный мастер в жанре документальной драмы. До «Эми» он выпустил не менее талантливую картину «Сенна» о жизни и трагической гибели гонщика Айртона Сенны.
«Эми» стала болезненным, но честным портретом Уайнхаус. Фильм вызвал неоднозначную реакцию у родственников певицы, обвинивших создателей ленты в искажении фактов (конкретно тех, из которых становилось очевидно, что семья артистки могла сделать намного больше, чтобы спасти ее). Но поклонники звезды и кинокритики остались от работы Кападии в восторге. Как результат: «Оскар», премия британской киноакадемии BAFTA, награда Европейской киноакадемии и еще с десяток призов.
«Билли Айлиш: Слегка размытый мир»
«Билли Айлиш: Слегка размытый мир» (2021)Apple Original Films
Документальная картина о Билли Айлиш замахнулась на большее, чем очередной рассказ о становлении молодой звезды. Режиссер фильма Р. Дж. Катлер («Сентябрьский номер», «Послушай меня, Марлон») прослеживает ее путь с момента выхода альбома «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» до абсолютного солдаута стадионных концертов. В первом экранном появлении Айлиш в кадр попадает маленькая, почти детская диадема — символ негласной коронации певицы, ставшей если не сиплым голосом поколения, то уж точно его тональностью, передающей меланхолию, тотальную усталость и саморефлексию тех, кому предстоит продолжать жить после нас.
В своей работе Катлер пытается зафиксировать звезду нового поколения — сомневающуюся, не скрывающую своих слабостей, еще совсем юную и нуждающуюся в наставничестве старших. И вместо «добраться до вершины мира» Айлиш, напротив, выбирает остаться максимально приземленной.
Кажется, в этом очаровании и простоте певицы кроется главный секрет ее успеха — выйти перед огромной толпой и рассказать о собственных страхах, выразить протест, быть уязвимой и посмотреть на мир в его слегка размытом фокусе, нащупывая в нем свою собственную четкость.
«Уитни»
«Уитни» (2018)Altitude Film Entertainment
Грандиозная документальная работа Кевина Макдональда, посвященная одной из главных исполнительниц в истории музыки. Картина рассказывает о личной и профессиональной жизни Уитни Хьюстон. Важно, что Макдональд, который до этого успешно реализовался в игровом кино, рисует портрет певицы максимально объективно и честно, что и служит залогом документальной убедительности противоречивого образа звезды.
Кстати, именно в фильме «Уитни» впервые раскрывается трагическая подробность о детстве певицы — она подверглась сексуализированному насилию со стороны родственника, но годами молчала о пережитом.
«Уитни» получилась пульсирующей и болевой нотой в карьере артистки, к чьим ногам пал весь мир, но которую неизменно тянуло оказаться в изнанке жизни, на ее темной стороне.
«Мисс Американа»
«Мисс Американа» (2020)Tremolo Productions
Документальная работа Ланы Уилсон, запечатлевшей несколько лет из жизни и карьеры Тейлор Свифт, не лишена со стороны последней налета самолюбования, что, впрочем, не помешало ей стать самой популярной оригинальной документальной картиной на Netflix.
В кадре Свифт, прославившаяся в 16 лет, и на чью долю выпало немало испытаний славой, выстраивает свой фильм будто это манифест. Эпизоды с выступлениями звезды чередуются с ее откровенными рассказами о пережитом харассменте, дистрофии и желании высказываться на политические темы. Певица намеренно дает понять, каким реальным влиянием обладает и насколько сильно изменилась за годы своей славы, пройдя путь от юной артистки с гитарой в руках до звезды мирового масштаба, чей голос должен быть услышан — как на сцене, так и за ее пределами.
«Деми Ловато: Танцуя с дьяволом»
«Деми Ловато: Танцуя с дьяволом» (2021)OBB Pictures
Не просто фильм, а полноценный мини-сериал, ставший логичным продолжением двух других документальных работ о певице — «Simply Complicated» и «Деми Ловато: оставайся сильной». Артистка, едва не скончавшаяся от передозировки, рассказывает о причинах и последствиях своей опасной зависимости, проводя нас в самое сердце тьмы. Также Деми признается о расстройстве пищевого поведения и диагностированном у нее биполярном расстройстве личности.
Ключевой конфликт этой трилогии в том, как фильмы демифилогизируют славу. Беззаботный ребенок, начавший свою карьеру с веселых диснеевских шоу, добирается к своей зрелости в состоянии несчастного и абсолютно потерянного взрослого артиста, одинокого в личной борьбе за счастье.
«Бритни Спирс: Жизнь за стеклом»
«Бритни Спирс: Жизнь за стеклом» (2008)Radical Media
О Бритни Спирс непременно однажды снимут крутой художественный байопик, который соберет все мыслимые кинонаграды (звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун уже даже публично заявила о своей готовности сыграть поп-принцессу), но пока что можно довольствоваться документальной картиной о жизни звезды.
Фильм Фила Гриффина был снят по личной инициативе Спирс и является ее первым большим откровением после череды громких скандалов в середине нулевых, когда Бритни переживала тяжелейший нервный срыв на глазах у целого мира. Сам фильм вышел, когда певица уже находилась под юридической опекой своего отца Джейми Спирса (оказавшегося настоящим злодеем), но ленте удалось показать уязвимую и хрупкую сторону личности звезды, чья ожидаемая привилегированность обернулась тотальной изоляцией от мира.
«Дженнифер Лопес. Выступление на Супербоуле»
«Дженнифер Лопес. Выступление на Супербоуле» (2022)Universal Television Alternative Studios
Свежая документальная работа Джей Ло — во многом вылизанный до блеска памятник самой себе. Картина умело обходит все острые углы из жизни артистки, фокусируясь не просто на ее карьере, а конкретно на подготовке к шоу на Супербоуле, где она выступила вместе с Шакирой.
Но при всей стерильности фильма, которому явно не хватает критической экспертизы, эта работа все равно стоит зрительского внимания, потому что доказывает: понятие «слава» относительно, популярность удерживается ежедневным трудом и строжайшей дисциплиной — что в 20 лет, что в 50.
«Гага: 155 см»
«Гага: 155 см» (2017)Live Nation Productions
В 2017 году Гага, которая годами работала над своим фриковатым образом, выпустила документальный фильм о себе, где сбросила все китчевые костюмы, смыла яркий макияж и предстала перед публикой не поп-звездой с «армией маленьких монстров», а обычной женщиной со своими проблемами и чаяниями.
В картине Гага записывает один из своих самых спокойных альбомов «Joanne», лечит больную спину и проводит много времени с семьей, для которой она не Леди Гага, а Стефани Джоанна Джерманотта — дочь итальянских эмигрантов, прогрызшая себе путь к мировому поп-олимпу буквально с низов. Это хоть и немного беззубая, но очень уютная картина о жизни звезды, которую она до этого тщательно скрывала от глаз публики.