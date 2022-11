От Мадонны до Дженнифер Лопес: 10 лучших фильмов о реальной жизни всемирно известных певиц

«Селена Гомес: Мой разум и я»

«Селена Гомес: Мой разум и я» (2022)

Картина захватывает шесть лет из жизни звезды: с 2016 года и по наши дни. С первых же минут Гомес признается, что намерена рассказать о самых личных и болезненных сторонах своей истории: от диагностирования красной волчанки, едва не унесшей ее жизнь, до биполярного расстройства личности.

Работа Гомес немного выбивается из традиционного стиля подобных фильмов. Певица фокусируется не на своем восхождении к поп-олимпу, а на здоровье, откровенно проводя нас через самые личные уголки своего внутреннего «я». Получилась живая, пронзительная и честная история о том, что даже на вершине мира может быть очень одиноко, а слава и деньги — ничто, если ты рискуешь умереть в любой момент.

«В постели с Мадонной»

«В постели с Мадонной» (1991)

Все еще каноническая работа в жанре звездной документалистики. Свою киношную исповедь Мадонна выпустила 30 лет назад — задолго до того, как это стало мейнстримом. В картине певица со свойственной ей откровенностью и любовью к провокациям делает нас свидетелями своей жизни.

Важно, что в кадре артистка, которая обожает работать на камеру, часто оказывается уязвимой и естественной. Вот она знакомится на званом ужине с Антонио Бандерасом и тут же убегает в туалет, чтобы посплетничать о нем с подружками. Вот она пытается устроить романтический ужин со своим бойфрендом, который то и дело прерывает череда рабочих дел. А вот она лежит в постели со своими танцорами и болтает с ними обо всем на свете: от отношений с семьей до предпочтений в сексе.

В год выхода картина произвела эффект разорвавшейся бомбы, но когда шум критиков стих, осталось только зрительское восхищение: ведь еще никогда звезда не была настолько близкой и понятной.

«Эми»

«Эми» (2015)

Пронзительная документальная картина Асифа Кападии, рассказывающая о жизни британской звезды-хулиганки Эми Уайнхаус. Кападия — известный мастер в жанре документальной драмы. До «Эми» он выпустил не менее талантливую картину «Сенна» о жизни и трагической гибели гонщика Айртона Сенны.

«Эми» стала болезненным, но честным портретом Уайнхаус. Фильм вызвал неоднозначную реакцию у родственников певицы, обвинивших создателей ленты в искажении фактов (конкретно тех, из которых становилось очевидно, что семья артистки могла сделать намного больше, чтобы спасти ее). Но поклонники звезды и кинокритики остались от работы Кападии в восторге. Как результат: «Оскар», премия британской киноакадемии BAFTA, награда Европейской киноакадемии и еще с десяток призов.

«Билли Айлиш: Слегка размытый мир»

«Билли Айлиш: Слегка размытый мир» (2021)

Документальная картина о Билли Айлиш замахнулась на большее, чем очередной рассказ о становлении молодой звезды. Режиссер фильма Р. Дж. Катлер («Сентябрьский номер», «Послушай меня, Марлон») прослеживает ее путь с момента выхода альбома «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» до абсолютного солдаута стадионных концертов. В первом экранном появлении Айлиш в кадр попадает маленькая, почти детская диадема — символ негласной коронации певицы, ставшей если не сиплым голосом поколения, то уж точно его тональностью, передающей меланхолию, тотальную усталость и саморефлексию тех, кому предстоит продолжать жить после нас.

В своей работе Катлер пытается зафиксировать звезду нового поколения — сомневающуюся, не скрывающую своих слабостей, еще совсем юную и нуждающуюся в наставничестве старших. И вместо «добраться до вершины мира» Айлиш, напротив, выбирает остаться максимально приземленной.

Кажется, в этом очаровании и простоте певицы кроется главный секрет ее успеха — выйти перед огромной толпой и рассказать о собственных страхах, выразить протест, быть уязвимой и посмотреть на мир в его слегка размытом фокусе, нащупывая в нем свою собственную четкость.

«Уитни»

«Уитни» (2018)

Грандиозная документальная работа Кевина Макдональда, посвященная одной из главных исполнительниц в истории музыки. Картина рассказывает о личной и профессиональной жизни Уитни Хьюстон. Важно, что Макдональд, который до этого успешно реализовался в игровом кино, рисует портрет певицы максимально объективно и честно, что и служит залогом документальной убедительности противоречивого образа звезды.

Кстати, именно в фильме «Уитни» впервые раскрывается трагическая подробность о детстве певицы — она подверглась сексуализированному насилию со стороны родственника, но годами молчала о пережитом.

«Уитни» получилась пульсирующей и болевой нотой в карьере артистки, к чьим ногам пал весь мир, но которую неизменно тянуло оказаться в изнанке жизни, на ее темной стороне.

«Мисс Американа»

«Мисс Американа» (2020)

Документальная работа Ланы Уилсон, запечатлевшей несколько лет из жизни и карьеры Тейлор Свифт, не лишена со стороны последней налета самолюбования, что, впрочем, не помешало ей стать самой популярной оригинальной документальной картиной на Netflix.

В кадре Свифт, прославившаяся в 16 лет, и на чью долю выпало немало испытаний славой, выстраивает свой фильм будто это манифест. Эпизоды с выступлениями звезды чередуются с ее откровенными рассказами о пережитом харассменте, дистрофии и желании высказываться на политические темы. Певица намеренно дает понять, каким реальным влиянием обладает и насколько сильно изменилась за годы своей славы, пройдя путь от юной артистки с гитарой в руках до звезды мирового масштаба, чей голос должен быть услышан — как на сцене, так и за ее пределами.

«Деми Ловато: Танцуя с дьяволом»

«Деми Ловато: Танцуя с дьяволом» (2021)

Не просто фильм, а полноценный мини-сериал, ставший логичным продолжением двух других документальных работ о певице — «Simply Complicated» и «Деми Ловато: оставайся сильной». Артистка, едва не скончавшаяся от передозировки, рассказывает о причинах и последствиях своей опасной зависимости, проводя нас в самое сердце тьмы. Также Деми признается о расстройстве пищевого поведения и диагностированном у нее биполярном расстройстве личности.

Ключевой конфликт этой трилогии в том, как фильмы демифилогизируют славу. Беззаботный ребенок, начавший свою карьеру с веселых диснеевских шоу, добирается к своей зрелости в состоянии несчастного и абсолютно потерянного взрослого артиста, одинокого в личной борьбе за счастье.

«Бритни Спирс: Жизнь за стеклом»

«Бритни Спирс: Жизнь за стеклом» (2008)

О Бритни Спирс непременно однажды снимут крутой художественный байопик, который соберет все мыслимые кинонаграды (звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун уже даже публично заявила о своей готовности сыграть поп-принцессу), но пока что можно довольствоваться документальной картиной о жизни звезды.

Фильм Фила Гриффина был снят по личной инициативе Спирс и является ее первым большим откровением после череды громких скандалов в середине нулевых, когда Бритни переживала тяжелейший нервный срыв на глазах у целого мира. Сам фильм вышел, когда певица уже находилась под юридической опекой своего отца Джейми Спирса (оказавшегося настоящим злодеем), но ленте удалось показать уязвимую и хрупкую сторону личности звезды, чья ожидаемая привилегированность обернулась тотальной изоляцией от мира.

«Дженнифер Лопес. Выступление на Супербоуле»

«Дженнифер Лопес. Выступление на Супербоуле» (2022)

Свежая документальная работа Джей Ло — во многом вылизанный до блеска памятник самой себе. Картина умело обходит все острые углы из жизни артистки, фокусируясь не просто на ее карьере, а конкретно на подготовке к шоу на Супербоуле, где она выступила вместе с Шакирой.

Но при всей стерильности фильма, которому явно не хватает критической экспертизы, эта работа все равно стоит зрительского внимания, потому что доказывает: понятие «слава» относительно, популярность удерживается ежедневным трудом и строжайшей дисциплиной — что в 20 лет, что в 50.

«Гага: 155 см»

«Гага: 155 см» (2017)

В 2017 году Гага, которая годами работала над своим фриковатым образом, выпустила документальный фильм о себе, где сбросила все китчевые костюмы, смыла яркий макияж и предстала перед публикой не поп-звездой с «армией маленьких монстров», а обычной женщиной со своими проблемами и чаяниями.

В картине Гага записывает один из своих самых спокойных альбомов «Joanne», лечит больную спину и проводит много времени с семьей, для которой она не Леди Гага, а Стефани Джоанна Джерманотта — дочь итальянских эмигрантов, прогрызшая себе путь к мировому поп-олимпу буквально с низов. Это хоть и немного беззубая, но очень уютная картина о жизни звезды, которую она до этого тщательно скрывала от глаз публики.