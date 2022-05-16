Грузия, Азербайджан и Румыния обвинили организаторов «Евровидения» в подмене оценок

Делегации Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов международного песенного конкурса «Евровидение» в подмене оценок. Грузия и Азербайджан настаивают, что отдали максимальное количество баллов исполнителям из Украины, но при объявлении оценок группа Kalush Orchestra не получила от них причитающиеся очки — но все равно победила. А в Румынии заявили, что не давали украинской группе 12 баллов, они должны были достаться Молдавии.

Технические неполадки

Голоса профессионального жюри объявлялись в прямом эфире. Когда дошла очередь до Азербайджана, было заявлено, что из-за технических неполадок результаты будет объявлять не телеведущая Нармин Салманова, а представитель Европейского вещательного союза. Аналогичная ситуация сложилась еще у нескольких стран, в числе которых Грузия.

В прямом эфире конкурса было объявлено, что 12 баллов от Азербайджана получает Великобритания, 10 баллов достались Италии, 8 — Швеции, 7 — Португалии, 6 — Украине, 5 — Испании, 4 — Нидерландам, 3 — Греции, 2 — Польше, а один балл получила Франция.

Результаты голосования обсуждались во время передачи «Sabaha saxlamayaq» в прямом эфире ITV сразу после завершения конкурса. Тогда Нармин Салманова заявила, что была удивлена, увидев таблицу с результатами голосования Азербайджана на экране, так как она не соответствовала действительности.

Протест Грузии

Согласно данным на сайте «Евровидения», наивысшая оценка жюри из Грузии — 12 баллов — досталась Великобритании, занявшей второе место в состязании. А Украине достались лишь 6 баллов. При этом грузинские зрители отдали Kalush Orchestra самую высокую оценку — 12 баллов.

Общественный вещатель Грузии опроверг сообщения о том, что во время голосования на «Евровидении 2022» грузинское жюри, в отличие от зрителей, дало украинской группе невысокий балл.

В заявлении Общественного вещателя Грузии говорится, что национальное жюри страны отдало группе из Украины первое место и наивысшую оценку 12 баллов, сообщает портал «Новости-Грузия».

Об этом также свидетельствует нотариально заверенный документ, отправленный организаторам конкурса «Евровидение». Теперь грузинская сторона «выясняет детали недоразумения с организаторами конкурса «Евровидение». На сайте песенного конкурса пока еще указаны прежние результаты.

Возмущение румынской делегации

Напротив, глава румынской делегации Юлиана Марчук заявила, что высшие оценки, которые выставили члены жюри от Румынии, должны были достаться не Украине, а Молдавии, сообщает телеканал TVR. Из-за неверно озвученных оценок Молдавия не получила от Румынии ни одного балла.

«Результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии», — сказала Марчук.

Накануне Европейский вещательный союз сообщил, что в результатах шести стран во время второй генеральной репетиции второго полуфинала были выявлены «определенные неправильные схемы голосования».

«Европейский вещательный союз очень серьезно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе песни «Евровидение» и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с официальными инструкциями по голосованию, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты», — сообщил организатор песенного конкурса.

Победа Kalush Orchestra

Прошедший 14 мая в Турине международный песенный конкурс «Евровидение 2022» завершился победой Украины, набравшей по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей 631 балл.

Украинская группа Kalush Orchestra выиграла конкурс, исполнив песню «Stefania».

Второе место заняла Великобритания, набравшая 466 голосов. После первой фазы подведения результатов Kalush Orchestra занимали лишь четвертое место, но благодаря голосам зрителей группа победила с большим отрывом.

После исполнения композиции фронтмен украинской группы выступил с призывом оказать поддержку Украине. Согласно правилам «Евровидения», политические призывы со сцены запрещены. Но в Европейском вещательном союзе сочли это «скорее гуманитарным жестом, чем политическим».