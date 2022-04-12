«Без Райкина разбегутся и студенты, и преподаватели»

Ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя учреждения. По словам уже бывшего худрука, эту должность «сократили за ненадобностью». Студенты школы направили «Газете.Ru» комментарии, в которых выступили против увольнения Райкина и резко раскритиковали деятельность ректора.

Народного артиста России Константина Райкина сняли с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина). Соответствующий документ подписал ректор учебного заведения Анатолий Полянкин. Студент мастерской Анны Ивановой-Брашинской Кристиан-Даниэль Тихонов рассказал «Газете.Ru», что все учащиеся относятся к этому решению «резко негативно».

«Основная причина [увольнения Райкина] — их давняя ссора с ректором Полянкиным», — сказал Тихонов.

В 2021 году Полянкин направил к Райкину иск с требованием о ликвидации некоммерческого «Фонда поддержки и развития культуры» имени Аркадия Райкина. Подробнее о сути конфликта «Газета.Ru» писала в материале «За кулисами: Райкин может лишиться дела всей жизни из-за иска администратора».

Адвокат уже бывшего худрука Валентин Петров тогда заявил, что в случае победы Полянкина вся принадлежащая фонду недвижимость могла перейти в собственность ВШСИ. А единственным учредителем школы с недавнего времени является ООО, которое принадлежит Полянкину. Останкинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска. При этом в прошлом году имя Райкина исчезло из официального названия учебного заведения.

Свое видение ситуации Полянкин изложил в интервью самому себе, опубликованному на сайте ВШСИ. «Газете.Ru» не удалось связаться с ректором. В Министерстве культуры РФ «Газете.Ru» сообщили, что ВШСИ им неподведомственно. Ранее Полянкин в своем интервью подчеркивал, что ВШСИ является частным учреждением.

Информацию об увольнении с должности худрука подтвердил сам Райкин. В комментарии «Подъему» он заявил, что Полянкин сократил эту должность за ненадобностью.

«Он убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности. Ему все равно, что будет, он хочет это прибрать к рукам, как некую недвижимость, — сказал Райкин.

— Он считается ректором, но он нарисовал себе ни с кем не согласованный устав, на себе замкнул все вопросы художественные, потому что знает, как к нему плохо относятся и педагоги, и студенты. Он вообще не появляется в институте, не видел ни одной работы, не заходит уже больше двух лет. Он руководит только бумажками, запретами и приказами».

Студенты ВШСИ также раскритиковали деятельность ректора. Учащийся третьего курса актерского факультета Алексей Ярмущик заявил, что нахождение Полянкина в школе «делает невозможным любую творческую и образовательную деятельность».

«Больше невозможно терпеть оскорбления, которые наносит его преступная власть: когда он не пускает наших пап и мам на показы в школу, оставляет педагогов без заработной платы, увольняет весь педагогический состав школы в одну ночь, оставляет студентов без горячего питания (на данный момент столовая не работает с 1 апреля), не выдает ключи от аудиторий, закрывает сцену, посылает своих людей на борьбу с нами, чтобы диктовать свой порядок, который противоречит решению российского суда и самое главное — попросту закрывает школу», — сказал Ярмущик.

По мнению студента, единственный возможный путь развития и прогресса учебного заведения заключается в увольнении Полянкина:

«Прошу, если кто-то может повлиять на отстранение Полянкина со всех должностей в ВШСИ Райкина, сделайте это как можно скорее».

Далее «Газета.Ru» приводит отрывки из комментариев учащихся и выпускников ВШСИ (а также выпускников мастерской Райкина в Школе-студии МХАТ), предоставленные студсоветом учреждения.

Николай Балацкий, 3 курс актерского факультета:

«Увольнение Константина Аркадьевича Райкина — это нечто такое, что просто не может уложиться в голове. Как можно уволить человека из места, которое он придумал, организовал, в котором собрал команду лучших педагогов страны? За 10 лет существования школа встала в один ряд с ведущими театральными вузами России. Константин Аркадьевич не просто дал свое имя школе — он чуть ли не ежедневно с раннего утра занимается со студентами очных и очно-заочных отделений. <...> Сердце кровью обливается, когда твой дом пытаются отнять, а главу семейства просто-напросто выгнать. Невозможное, подлое, вопиющие происходит на наших с вами глазах».

Аня Чиповская, актриса кино и Театра Олега Табакова, выпуск мастерской Райкина в Школе-студии МХАТ 2009 года:

«Я считаю, что подобные несправедливость и унижение недопустимы. Не говоря уже о том, что это просто преступно по отношению к школе. Может настоящий ректор так поступать? Или он преследует свои цели, не связанные с ее благополучием?»

Алина Гумирова, 1 курс актерского факультета:

«Это несправедливо! В том числе и по отношению к тем, кто поступал в эту школу. В школу Райкина, а не Полянкина... Или какое там еще хотят присвоить «новое» название Театральной школе Константина Райкина? Это какое-то преступление! Это кажется невозможным сумасшествием! <...> Нельзя позволить господину Полянкину убрать Константина Аркадьевича с поста художественного руководителя! Если это произойдет, то я не хочу оставаться, не смогу!»

Карина Андоленко, актриса кино и Губернского театра, выпуск мастерской Райкина в Школе-студии МХАТ 2009 года:

«Я категорически против того, чтобы Константина Аркадьевича снимали с поста художественного руководителя Театральной школы Константина Райкина. <...> Пожалуйста, остановите этот беспредел и верните Константина Аркадьевича на пост художественного руководителя школы, которую он же и создал».

Анастасия Гайдукова, 3 курс мастерской театроведов и драматургов:

«Снять его с должности художественного руководителя школы — все равно, что ее закрыть. А кто такой ректор Полянкин? Видела его один раз на первом курсе. Человек дает интервью самому себе вместо того, чтобы прийти и поговорить со студентами, останавливает учебный процесс по собственной прихоти. Если он снимет Райкина с должности — разбегутся и студенты, и преподаватели. Потому что личность Анатолия Евсеевича никого не привлекает».

Анна Лифиренко, 3 курс театроведов и драматургов:

«Константин Аркадьевич Райкин — создатель и идейный вдохновитель Высшей школы сценических искусств. Это его детище, его творение, его силы, нервы, труд. Его лишать его же школы — это бред и абсурд, который не объясняется никакими законами логики, справедливости и правосудия».

Дарина Лекомцева, 3 курс мастерской театроведов и драматургов:

«Для нас Константин Аркадьевич Райкин не просто худрук — он магнит, загадка, которую всем студентам хочется разгадать и вырасти до его уровня, изучая его инструментарий или находясь в поле его деятельности. Без Райкина ВШСИ будет как без души. И если уже окрепшим студентам, нашедшим свое направление, это не помешает в работе, то новобранцев нужно вдохновлять».