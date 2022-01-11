От «Доброго утра» до шоу имени себя: Малахову — 50

11 января телеведущему Андрею Малахову исполнилось 50 лет. В 2001 году он позаимствовал у американского треш-ток-шоу формат для «Большой стирки». Впоследствии программа выросла в рейтинговое шоу «Пусть говорят» — и даже после расставания с Первым каналом его детище трансформировалось в аналогичный проект на «России 1». «Газета.Ru» рассказывает, как Малахов стал главным исследователем людских судеб на ТВ.

От переводчика до ведущего

Андрей Малахов родился в Кировске Мурманской области, а детство провел в Апатитах. Стремление стать переводчиком заставило будущую звезду покинуть регион и уехать учиться в Москву. После школы телеведущий хотел сначала поступить в Институт стран Африки и Азии (ИСАА) МГУ, но в итоге его альма-матер стал журфак в соседнем здании на Моховой.

«Подавая туда [факультет журналистики МГУ] документы, я решил, что эти люди из ИСАА еще пожалеют, что не взяли меня. Что я поступлю на журналистику и буду вести программу «Время», — вспоминал Малахов.

close 100% Андрей Малахов Juri Zolotarev/Global Look Press

Первые шаги в журналистике, пусть и любительской, телеведущий сделал еще в 10 лет. «Когда умер Брежнев, мы с друзьями взяли папин кассетник с микрофоном и начали делать радиопрограмму, посвященную кончине вождя», — рассказывал Малахов. Его мечта стать ведущим программы «Время» практически исполнилась спустя 20 лет: шоу «Пусть говорят» заканчивалось за одну минуту до передачи.

«Теперь можно в кадр»

После первой летней практики на «Центральном телевидении» Малахов разочаровался в журналистике и решил к ней больше не возвращаться. Однако декан факультета Ясен Засурский направил студента обратно на ТВ.

«Засурский мне тогда сказал: «Андрей Николаевич, ну как же так? Вы же обещали». Я, весь покрасневший, вспотевший от волнения, говорю ему: «Да, конечно, я обязательно туда вернусь». Эта сцена всегда перед глазами. Если ты дал слово, ты должен его сдержать,» — вспоминал Малахов.

Вскоре он занял кресло ведущего программы «Доброе утро» (до 1997 года — «Телеутро»). Там же он познакомился со своей «крестной мамой» Еленой Мироновой:

«Лена первой поверила в меня. Причем мелочей в профессии для нее не существовало. Увидев старые очки, в которых я ходил еще в школе, она позвонила своей сестре Алле, работавшей в крупной специализированной сети и та — о чудо! — подарила мне, никому неизвестному провинциалу, моднейшие очки-мечту. И на следующий день, придя в Останкино, я услышал слова Лены: «Вот теперь можно и в кадр»».

close 100% Андрей Малахов - ведущий программы «Доброе утро» на канале ОРТ, 2001 год Александр Данилюшин/ТАСС

Из программы Малахов ушел через пять лет, когда ему поступило предложение сделать собственное дневное ток-шоу. Ушел без скандала, но с неприятным опытом «бытового хамства». По воспоминаниям телеведущего, его вещи без предупреждения сложили в коробки и выставили у двери.

Как у Джерри Спрингера, но в прачечной

С 2001 по 2017 год Малахов был ведущим ток-шоу «Большая стирка», которая со временем переросла в «Пусть говорят». Формат шоу он подсмотрел на студенческой стажировке в Мичигане у американца Джерри Спрингера.

«В его шоу члены семьи выясняют отношения друг с другом. И я предложил сделать подобную программу, но не в студии, а в прачечной самообслуживания», — рассказывал журналист.

Руководству Первого канала понравилась идея Малахова, но снимать в прачечной было технически сложно, поэтому шоу решили все-таки делать в студии. Концепция программы заключалась в том, что пока работает стиральная машина (ровно час), зрители сидят у экрана. Тем временем ведущий общается с приглашенными гостями на темы от партнерских родов до астрологии.

close 100% Телеведущий программы «Большая стирка» Андрей Малахов с участницами первого дня финала конкурса «Мисс Большая стирка», 2002 год Сергей Микляев/ТАСС

«В «Большой стирке» продумано все: оформление студии, канареечный костюм ведущего, подача ток-шоу непосредственно в эфир, даже подписи к каждой говорящей голове. Не просто вам Маша из Бердянска, а Маша из Бердянска, девушка, которая обратилась к гадалке, после чего жизнь ее пошла наперекосяк. Продумана и драматургия», — писали тогда в прессе.

«Малахов стал серьезнее»

В 2004 году проект трансформировался в «Пять вечеров» со слоганом «Малахов стал серьезнее». Телеведущий сменил имидж на более классический и начал обсуждать в студии не только проблемы простых людей, но и политические темы, например, выборы в США. Программа выходила всего год, но успела выйти в финал премии ТЭФИ, что достаточно неоднозначно встретила пресса. В частности, СМИ писали, что передача поощряет отсутствие уважения к частной жизни.

close 100% Андрей Малахов Maxim Burlak/Global Look Press

«Идет нарастание зла. И если члены академии ТЭФИ, награждая [«Пять вечеров»], поощряют такие тенденции, это не просто грустно. Это прискорбно», — писали в «Российской газете» в 2005 году.

В августе того же года появилось скандальное шоу «Пусть говорят», где освещались темы от звездных разводов до историй маньяков-убийц. За всю историю программы самыми рейтинговыми героями оказались Прохор Шаляпин и Диана Шурыгина.

В 2017 году Малахов ушел с Первого канала на «Россию 1», где стал вести «Прямой эфир» вместо Бориса Корчевникова. Телеведущий также запустил шоу «Привет, Андрей», аналог «Сегодня вечером». С недавнего времени он ведет развлекательную программу «Сегодня пятница», где исполнители с разных уголков страны поют песни прошлых лет.

close 100% Ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов на съемках юбилейного выпуска Пресс-служба AVM Media

Российская Опра Уинфри

close 100% Блогер, рэп-исполнитель Даня Милохин и телеведущий Андрей Малахов (слева направо) на церемонии вручения премии «Человек года 2021» по версии журнала GQ в театре имени Моссовета Артем Геодакян/ТАСС

В медиапространстве Малахова часто сравнивают с американской телеведущей Опрой Уинфри, так как оба они считаются родоначальниками жанра ток-шоу в своих странах. При этом сам шоумен никогда не рассматривал Уинфри как своего кумира:

«Она занимала топовую позицию, но в список моих ролевых моделей не входила. Хотя бы потому что Опра — женщина, и не сочтите меня за расиста, темнокожая женщина».

В начале карьеры Малахов равнялся на Ларри Кинга, Барбару Уолтерс и Мэтта Лауэра. С последним шоумен даже познакомился на зимней олимпиаде в Сочи. Свою коронную фразу «Не переключайтесь!» Малахов также позаимствовал у американских телевизионщиков.

close 100% Андрей Малахов Global Look Press

«В 1993-м еще не было такого количества рекламы, но самым ярким впечатлением для меня всегда было то, как ведущие разных каналов заигрывают с аудиторией и предлагают им остаться у экранов. Одна из самых популярных тогда фраз «Don't go away», «Don't switch off» в моем переводе звучит как «Не переключайтесь!». Наверное, что-то нужно придумать свежее, новое, но это стало уже неким клише и брендом», — объяснял он.