«Штраф не соответствует вреду»: что говорят об итогах суда над Моргенштерном

Зюзинский районный суд Москвы признал рэпера Алишера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Отсылки к запрещенным веществам были обнаружены в текстах песен «Розовое вино 2» и «Family». Рассмотрение административного протокола по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета) прошло 3 июня. Суд вменил Моргенштерну штраф в размере 100 тыс. рублей. Об этом рэпер рассказал в прямом эфире в Instagram и попросил подписчиков перечислить ему на карту пожертвования для оплаты штрафа.

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«Помните, четыре года назад я сжег 100 тыс. рублей, и об этом говорили многие в интернете? Сегодня я тоже, получается, сжег 100 тыс. рублей, но об этом уже знает вся страна — все федеральные телеканалы, все СМИ, все паблики, — сказал Моргенштерн.

— Предлагаю внести меня в книгу рекордов Гиннеса как маркетолога, который сделал самую масштабную и в то же время дешевую рекламу. <...> Вы своего добились, вы наказали этого беса».

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина назвала решение суда справедливым и выступила за повышение штрафов за подобные правонарушения. Кроме того, она не исключила возможность дальнейшего возбуждения уголовных дел против Моргенштерна. В последние месяцы против Моргенштерна завели два административных дела. Кроме пропаганды наркотиков его обвиняют в оскорблении чувств верующих.

«Лига безопасного интернета приветствует сегодняшнее решение суда. Суд принял абсолютно верное и справедливое решение исходя из тех материалов, которые были в наличии. У исполнителя будет время подумать о том, какой вред он наносит детям и подросткам своей пропагандой, — сказала Мизулина «Газете.Ru». — Штраф, который был назначен, — это максимально возможный в рамках этого дела, и он не соответствует вреду, который его так называемым творчеством был нанесен детям».

Комментируя приговор Моргенштерну, певец Стас Пьеха заявил о необходимости следить за содержанием текстов в поп-музыке. Он рассказал «Газете.Ru», что в детстве слушал панк-рок и довольно рано начал употреблять наркотики.

«Я думаю, надо регулировать эти вещи. Совсем юный ум склонен воспринимать тексты песен как реальность, — сказал Пьеха. — Я воспринимаю Моргенштерна как прикол, это гипертрофированный стеб, и я его не осуждаю, понимая, что это образ. Это не инструкция к действию.

А дети могут подумать, что это некая жизненная реальность, в которую, к слову, сам Моргенштерн не верит — он понимает, что это образ. Поэтому, я думаю, что какая-то профилактика нужна».

Также на решение суда по делу Моргенштерна отреагировала Ирина Щербинская — директор музыкального лейбла ZION, который работает с NILETTO, RASA, Ваней Дмитриенко и другими популярными артистами. По мнению менеджера, творчество рэпера не призывает к употреблению запрещенных веществ.

«А он реально пропагандирует наркотики? И оскорбляет чувства верующих? Нам кажется, что вряд ли. Просто он в реалиях современного истеблишмента хайпится на основополагающих стигматах культуры», — сказала Щербинская «Газете.Ru».

В видеообращении к подписчикам Моргенштерн объяснил, что в суде фигурировали несколько строчек с «якобы пропагандой наркотиков», которые пел не он. Рэпер рассказал, что во время прослушивания его песен некоторые приставы пританцовывали, и поблагодарил всех причастных «за этот цирк». Кроме того, певец объяснил, что его образ — это часть рэп-культуры и искусства, за которое не нужно судить. В качестве аналогии со своей ситуацией Моргенштерн посоветовал судить за экстремизм актеров, которые играют в фильмах нацистов.