Главное из мира шоу-бизнеса за неделю: ложь Эмбер Херд, встреча Ефремова с женой, ведущие «Оскара»

Завершились съемки спецвыпуска «Друзей»

Команда сериала «Друзья» сообщила в Instagram об окончании съемок специального эпизода проекта. Производство серии должно было начаться в марте 2020 года, но его отложили почти на год из-за пандемии коронавируса.

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«Конец! Можно ли радоваться больше? Скоро премьера «Друзья: Воссоединение», — говорится под фотографией со съемочной площадки.

В съемках принял участие весь ведущий актерский состав и продюсеры сериала Дэвид Крейн и Марта Кауфман. Эпизод в формате ток-шоу выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Дату премьеры пока не объявили. Ранее Дэвид Швиммер рассказал, что в спецвыпуске актеры «будут собой» и не станут играть своих персонажей.

Объявлены ведущие «Оскара»

Актеры Брэд Питт и Зендая проведут церемонию вручения кинопремии «Оскар» 2021 года. Мероприятие пройдет в очном формате в ночь на 26 апреля по Москве. Номинантам предлагают по возможности приехать в Лос-Анджелес. Гостей разделят на небольшие группы, чтобы уменьшить риск распространения коронавируса.

Статуэтки лауреатам премии будут вручать Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун и Харрисон Форд. Ранее сообщалось, что церемонию в 2021 году могут частично перенести на европейские площадки. Американская часть программы пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе, также к приему гостей готовят две дополнительные локации в Париже и Лондоне.

На Beat Film Festival покажут продюсерский проект Деппа

Кинофестиваль Beat Film Festival объявил программу на этот год. В категории «Больше всех надо» представлены картины «о людях, которые идут на шаг впереди всех и меняют правила игры». В нее вошли проекты «На вершине горы» о мусоросжигающей электростанции с лыжной трассой на крыше, «Игры с акулами» об австралийской ныряльщице и операторе «Челюстей» Валери Тейлор, а также другие фильмы. В музыкальную программу попали картины »Мэттью Херберт: Симфония шума», «Электросестры», «Мотель «Нигде», «У подножья вулкана», «Моби» и продюсерский проект Джонни Деппа «Еще по одной с Шейном Макгоуэном» о фронтмене The Pogues.

Полиция не нашла доказательств избиения Эмбер Херд

Актрису Эмбер Херд, обвинившую своего бывшего мужа Джонни Деппа в домашнем насилии, уличили во лжи. Как сообщает Daily Mail, на видео с нагрудных камер полицейских, прибывших в квартиру Херд, не видно признаков погрома и драки. По словам сотрудников полиции, они не видели телесных повреждений, материального ущерба и прочих следов преступлений со стороны Деппа, о которых заявляла актриса. Адвокат Деппа Адам Уолдман заявил, что видеозапись доказывает невиновность его клиента.

Актер Александр Петров получил роль поэта Сергея Есенина в фильме «Декабрь» онлайн-кинотеатра Start. Тизер драмы опубликован на YouTube-канале видеосервиса. Режиссером и сценаристом картины стал Клим Шипенко («Холоп», «Текст», «Салют 7»). Сюжет ленты охватит последние годы жизни Есенина. В комментарии Шипенко для пресс-релиза говорится, что Петров «должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта». Релиз фильма запланирован на декабрь 2021 года, прокатчиком выступит кинокомпания «Централ Партнершип».

Земфира выпустила саундтрек к «Северному ветру» Литвиновой

Певица и композитор Земфира Рамазанова опубликовала альбом «Северный ветер» с саундтреками к одноименному фильму ее подруги Ренаты Литвиновой. Исполнительница написала в Instagram, что сборник из 15 композиций доступен на всех аудиоплатформах. За две недели до релиза саундтрека Литвинова намекала в соцсетях на его выход. В конце февраля Земфира выпустила первый за восемь лет музыкальный альбом «Бордерлайн» в конце февраля. Позже ее заподозрили в возможном плагиате обложки альбома.

Михаил Ефремов впервые встретился с женой в колонии

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП, увиделся с женой Софьей Кругликовой впервые после отправки в колонию. Он был этапирован в Белгородскую область 6 ноября 2020 года (в феврале Михаил также недолго участвовал в следственных действиях по делу о лжесвидетельстве в свою пользу, они проходили в Москве). После того, как в ИК-4 разрешили свидания, супруга приехала к Ефремову, передает «СтарХит». Ранее артист общался с близкими письменно и по телефону. Сейчас Ефремов работает в колонии на швейном производстве: он вставляет замки в молнии защитных костюмов. От должности заведующего клубом, освободившейся в ИК-4 в марте, он отказался.

Исполнитель роли в «Терминаторе» сыграет в экранизации The Last of Us Кантемира Балагова

Актер Гэбриэл Луна, известный по роли киборга из будущего в фильме «Терминатор: Темные судьбы», снимется в экранизации популярной видеоигры «Одни из нас» (The Last of Us) телеканала HBO.

В сериале режиссера Кантемира Балагова он сыграет Томми — младшего брата главного героя. По сюжету последний должен вывезти девушку из карантинной зоны в условиях постапокалипсиса. Продюсером шоу выступит Крэйг Мазин (сериал «Чернобыль»). В экранизации также снимутся звезды сериала «Игра престолов» Педро Паскаль и Белла Рэмси. Они исполнят роли контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли.

Японцы прокомментировали российский фильм о Курилах

Японские читатели оценили статью журналистки JB Press Асуки Токуямы, которая процитировала интервью режиссера Владимира Козлова о его документальном фильме «Кунашир». В ленте рассказывается о жизни людей на одноименном острове. Согласно статье, Козлов считает, что японцам будет трудно понять фильм из-за «неприятной правды».

«В статье не раскрыто, в чем же будет конкретно состоять «неприятная для японцев правда»? В том, что большинство жителей Кунашира не хотят возврата северных островов Японии? Так это естественно», — написали японцы в комментариях под статьей.

Другие пользователи из Японии попросили смириться с тем, что Курильские острова не вернутся в состав Японии. «Возврат «северных территорий» совершенно невозможен. Никто нам их не вернет. Надо прекращать все разговоры вокруг этого!» — цитирует комментарий сайт kp.ru.