Крым, Палестина, «агенты» КГБ: политические скандалы на «Евровидении»

Грузия «не хочет Путина»

В 2009-м, спустя менее чем год после вооруженного конфликта в Южной Осетии, от Грузии на «Евровидение» должна была ехать группа «Стефане и 3G» с песней «We don't wanna put in» («Мы не хотим давления»). Из-за созвучия выражения «put in» с фамилией российского президента Европейский вещательный союз (EBU) потребовал изменить текст песни или заменить ее на другую. Однако грузины отклонили требование и вовсе отказались от участия в «Евровидении», которое проходило в Москве.

Нагорный Карабах

Накануне финала «Евровидения-2009» МИД Азербайджана попросил удалить с заставки участника из Армении изображение памятника «Мы — наши горы», который находится в Нагорном Карабахе. В ответ на эту просьбу армянская певица Сирушо, которая объявляла результаты своего соотечественника, в эфире национального телевидения держала перед собой фотографию монумента. Кроме того, девушка вещала на фоне фото-картины с изображением того же памятника.

После прошлогоднего конфликта в Нагорном Карабахе Армения не будет отправлять своего артиста на «Евровидение-2021». Об этом представители Общественного телевидения Армении сообщили в Facebook.

«В этом году Армения не примет участия в международном конкурсе «Евровидение». Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с достойным представлением на песенном конкурсе», — заявили представители Общественного телевидения.

«Крым» в песне Толмачевых

Победительницы детского «Евровидения-2006» Екатерина и Анастасия Толмачевы представляли Россию на «взрослом» конкурсе в 2014 году. В их песне «Shine» о любви представители европейской прессы услышали отсылку в поддержке присоединения Крыма к России. Слово «crime» в строчке «Living on the edge, closer to the crime — cross the line a step at a time» («Живя на грани, ближе к преступлению — переступи черту, шаг за шагом») они перевели как «Крым».

Lordi — агенты КГБ

После победы в отборочном туре «Евровидения-2006» финская рок-группа Lordi спровоцировала волнения среди соотечественников. Люди выступали против того, чтобы рокеры в костюмах монстров представляли страну на конкурсе. Они даже написали письмо президенту с просьбой не пускать артистов на «Евровидение». Религиозные деятели обвинили Lordi в пропаганде сатанизма, а журналисты назвали рокеров агентами КГБ, которых Россия отправила для дестабилизации обстановки. В итоге Lordi все-таки полетели на «Евровидение» в Афины и заняли первое место, обойдя Диму Билана.

Джамала и крымские татары

В 2016 году основное сражение развернулось между россиянином Сергеем Лазаревым и украинкой Джамалой. Певица посвятила песню «1944» депортации крымских татар в 1944 году, и некоторые российские политики усмотрели в ней политический подтекст. Но специальная комиссия Европейского вещательного союза никаких нарушений правил в композиции не нашла и допустила ее к конкурсу. В финале победила именно Джамала, Лазареву досталось третье место (при этом по результатам зрительского голосования он занял первое).

Самойлову не пустили на Украину

В 2017 году певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении» в Киеве, но власти Украины отказали ей во въезде из-за выступления в Крыму. После введения запрета глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой отменить это решение. В ответ Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) призвала «уважать суверенитет страны». В итоге Россия отказалась участвовать в конкурсе, а Первый канал — транслировать шоу. Через год Самойлова все же поучаствовала в «Евровидении», но не смогла пробиться в финал.

Бунт Maruv

В 2019 году Maruv победила в украинском отборе «Евровидения», но отказалась на него ехать «из-за кабальных условий контракта». Среди пунктов, касающихся в основном общения с журналистами (артистка, как ожидалось, должна была стать рупором мнения украинского общества) и импровизации на сцене, был также запрет на гастроли в России — правда, по словам исполнительницы, не в нем была основная причина разногласий с НОТУ. «Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков», — объясняла она. Тогда представлять Украину предложили второму месту — группе Freedom Jazz. Они от участия тоже отказались, а следом за ними — и другие финалисты. В результате конкурсант от Украины в Тель-Авив не поехал.

«Советская цензура» на украинском отборе

Украинский отбор 2019 года запомнился не только победой Maruv и ее последующим отказом от участия в конкурсе. Больше всего критики получили участницы дуэта «Анна-Мария» — крымчанки Анна и Мария Опанасюк. Сначала СМИ выяснили, что их мать занимает должность вице-премьера в правительстве Крыма, а отец — судьи в местном Верховном суде. На Украине они фигурируют в уголовных делах о госизмене, а их имена можно найти в базе «Миротворец». Еще больший шум вызвало интервью исполнительниц, которое они дали за несколько дней до финала отбора. На вопрос «Чей Крым?» девушки ответили: «Крым наш, потому что это наш дом, мы там родились», так и не уточнив, кому, по их мнению, принадлежит полуостров. Джамала, участвовавшая в качестве жюри нацотбора, в прямом эфире упрекнула участниц дуэта за их позицию по Крыму. Критику в свой адрес сам дуэт сравнил с советской цензурой в 30-е годы: «Если бы перед нами встал вопрос — выбрать конкурс или выбрать родителей, мы, как и любой нормальный человек, выбрали бы родителей. Надеюсь, люди нас в этом поймут».

Поддержка Палестины в Тель-Авиве

Антиизраильская группа на конкурсе в Тель-Авиве — в 2019 году произошло и такое. BDSM-техно-панк-трио (так о себе говорит сама группа) из Исландии Hatari вызвало премьер-министра Беньямина Нетаньяху на поединок в традиционной исландской борьбе глима. Нетаньяху не ответил, а израильские активисты предложили вовсе не пускать исландцев на конкурс. Группе это не помешало: Hatari пробились в финал и исполнили песню «Ненависть восторжествует» в поддержку палестинцев. Терпение Европейского вещателя все же лопнуло: исландцев оштрафовали за то, что во время объявления оценок участники группы перед камерами держали плакаты с изображением флагов Палестинской автономии.

Бойкот Израилю

Еще в январе 2019 года некоторые знаменитости — среди них модельер Вивьен Вествуд, музыканты Питер Гэбриэл и Роджер Уотерс — подписали письмо с призывом «Би-би-си» не освещать «Евровидение» в Тель-Авиве из-за «систематических нарушений прав палестинцев со стороны Израиля». Другие звезды, в том числе Стивен Фрай, Шэрон Осборн и Марина Абрамович, напротив, высказались против бойкота, назвав его оскорблением и для палестинцев, и для израильтян, которые пытаются разрешить конфликт посредством компромисса, культурного обмена и взаимного признания. Конкурс также поддержала Мадонна и даже выступила в его финале. В музыкальном номере поп-дивы двое танцоров, на спинах которых красовались флаги Израиля и Палестины, взялись за руки и обнялись.

Букет цветов

На «Евровидении» 1978 года победу одержал израильский певец Изхар Коэн. Вместо его выступления на телевидении Иордании показывали букет цветов. Увидев лидерство Коэна во время подсчета голосов, трансляцию остановили «по техническим причинам». Затем иорданские СМИ заявили, что в конкурсе победил представитель Бельгии, который в действительности стал вторым. Через год при проведении конкурса в Израиле все участники находились под усиленной охраной, а Турция и вовсе отказалась от участия.

Гимн оранжевой революции

В украинском национальном отборе участника «Евровидения-2005» победила группа «Гринджолы». Они планировали исполнить на конкурсе в Киеве гимн оранжевой революции «Разом нас богато» со словами «Нет — фальсификациям! Нет — лжи! Ющенко — да! Мы не стадо коров! Мы дочери и сыны Украины! Мы непобедимы!». Но EBU по понятным причинам потребовал изменить текст композиции. В итоге «Гринджолы» выступили с обновленным текстом песни, который устроил организаторов, и заняли 19-е место из 24-х.