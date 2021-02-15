Возрождение популярного мема: как Джокер Джареда Лето взорвал соцсети

Стриминговый сервис HBO Max представил официальный трейлер «Лиги справедливости Зака ​​Снайдера». Ролик был опубликован 14 февраля на YouTube-канале платформы. Новая версия блокбастера содержит множество свежих кадров и сцен, которые сильно отличают ее от оригинального фильма 2017 года. В трейлере можно увидеть сцены с Дарксайдом, которого сыграл Рей Портер, Чудо-женщину в исполнении Галь Гадот и других супергероев. В финале ролика появляются Бэтмен (Бен Аффлек) и Джаред Лето в обновленном образе Джокера. Злодей приковывает внимание зрителя своим мрачным обликом, а затем неожиданно произносит выражение из мема «We live in a society» («Мы живем в обществе»).

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«Мы живем в обществе, где благородство — это лишь размытое воспоминание. Разве это не так, Бэтмен?» — сказал Лето в образе Джокера, выдержав паузу после мем-фразы.

После выхода промо Лето твитнул запись из официального аккаунта «Лиги справедливости Зака Снайдера» и написал нашумевшую фразу.

We live in a society https://t.co/3OaJxZlfOy — JARED LETO (@JaredLeto) February 14, 2021

Выражение «Мы живем в обществе» используется в мемах, демонстрирующих неприятие современных норм, а также шутки над людьми, которые презирают общепринятые правила. В течение нескольких лет эта фраза была связанна с Джокером, но ни в одном фильме злодей ее не произносил. На самом деле история выражения началась в сериале «Сайнфелд» в 1991 году, когда вышел эпизод «Китайский ресторан». В этой серии Джордж Костанца (Джейсон Александер) долго ждал освобождения телефона-автомата и почувствовал унижение после того, как женщина схватила трубку перед ним. В этот момент Констанца начинает рассуждать о несправедливости.

«Мы живем в обществе и должны действовать цивилизованным образом», — возмутился персонаж.

Согласно сайту об истории мемов KnowYourMeme, в 2017 году это видео попало на форумы геймеров и в тренды Reddit. В то же время в сети набирали популярность ироничные изображения Джокера с надписью о том, что «геймеры становятся лучшими любовниками».

Два мема столкнулись в 2018 году, когда кто-то создал онлайн-петицию с просьбой к Warner Bros. «заставить Хоакина Феникса сказать «Мы живем в обществе» в новом фильме о Джокере». Странную просьбу подписали почти 60 тыс. человек. На этом этапе фраза и образ Джокера оказались связанными. В последние два года мем потерял свою актуальность, но промо новой «Лиги справедливости» вернуло хэштег #WeLiveInASociety в топ Twitter. После выхода трейлера фанаты вселенной DC опубликовали множество постов о словах Джокера. Одно из восторженных сообщений написал известный журналист Мэттью Зейтлин.

«Джокер Джареда Лето буквально сказал: «Мы живем в обществе» в трейлере «Лиги справедливости» Снайдера — это первый раз, когда у меня действительно не было выбора, кроме как стать большим фанатом», — заявил репортер.

Некоторые девушки связали выход ролика с Днем всех влюбленных и заявили, что их Валентином в этот праздник стал Лето. Пользователи назвали его «лучшим Джокером» и похвалили Снайдера за отличный маркетинг.

Jared Leto is officially the best Joker now #WeLiveInASociety pic.twitter.com/3mIpf7SjN5 — ForceWave Palpa... SKYWALKER! (@forcewave1139) February 14, 2021

Премьера четырехчасовой режиссерской версии фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» состоится на HBO Max 18 марта. Первую версию картины вместо Снайдера, вышедшего из рабочего процесса по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В итоге лента 2017 года не понравилась фанатам и самим актерам, настоявшим на выпуске режиссерской версии.