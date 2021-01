Умер осужденный за убийство продюсер The Beatles и Джона Леннона

Один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки Фил Спектор скончался 16 января. Ранее 81-летнего композитора, отбывающего срок за убийство женщины, перевели из тюремной камеры в больницу. Его смерть была подтверждена Департаментом исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии.

«Заключенный Калифорнийского медицинского учреждения Филип Спектор был объявлен умершим естественной смертью в субботу, 16 января 2021 года, в 18:35 в больнице. Официальная причина его смерти будет определена судмедэкспертом шерифа округа Сан-Хоакин Офис», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Би-би-си».

Согласно источнику портала TMZ, продюсер умер от осложнений, связанных с коронавирусом. Отмечается, что месяц назад Спектор вылечился от инфекции и вернулся в камеру, но затем столкнулся с рецидивом в виде проблем с дыханием.

Продюсер родился в Нью-Йорке в 1939 году в семье русских евреев. Его отец покончил с собой, когда Спектор был ребенком, а его мать переехала с семьей в Лос-Анджелес. В подростковом возрасте он с тремя школьными друзьями сформировал группу Teddy Bears. В 1958 году музыканты записали сингл, название которого было взято из надписи на надгробии отца Спектора: «To Know Him Is to Love Him» («Знать его — значит любить его»). Песня заняла первое место в Billboard Hot 100, но в следующем году группа распалась.

В 1961 году музыкант основал собственный звукозаписывающий лейбл Philles. Он продюсировал такие популярные женские группы 60-х, как Crystals и The Ronettes. Также Спектор работал над хитами The Righteous Brothers «You've Lost That Lovin' Feelin'» и «Unchained Melody». Его фирменной техникой производства была «стена звука» — наслоение нескольких видов инструментов для создания объемного оркестрового звучания.

В начале 1970-х Спектор работал с The Beatles над их последним альбомом «Let It Be», а также продюсировал сольный альбом Джона Леннона «Imagine». Также он сотрудничал с Шер, Тиной Тернер, The Righteous Brothers и другими артистами. В 1989 году имя Спектора было внесено в Зал славы рок-н-ролла.

После пика карьеры знаменитый продюсер стал затворником, и в обществе начали распространяться тревожные сообщения о его неадекватном поведении. По слухам, Спектор приставил пистолет к голове певца Леонарда Коэна во время работы над его альбомом «Death of a Ladies' Man».

Вокалистка группы The Ronettes Вероника Беннетт, которая была второй женой Спектора и развелась с ним в 1974 году, рассказала о жизни с ним в автобиографии. По словам артистки, в течение нескольких лет она терпела «ужасное насилие» со стороны продюсера. Женщина рассказала, что он угрожал убить ее и хранить тело в гробу со стеклянной крышкой в подвале.

«Когда я ушла от него в начале 70-х, я знала, что, если я не уйду вовремя, то умру», — писала Беннетт.

С 2009 года Спектор отбывал наказание за убийство 40-летней актрисы и фотомодели Ланы Кларксон, совершенном в 2003 году. Женщина погибла в его доме от выстрела из пистолета в рот.

Сам Спектор утверждал, что актриса совершила самоубийство из-за депрессии. В ходе первых заседаний в 2007 году присяжные не смогли доказать вину продюсера, но через два года признали его убийцей. На суде четыре женщины рассказали об угрозах Спектора оружием. Продюсера приговорили к тюремному заключению от 19 лет до пожизненного срока.

За несколько недель до смерти актрисы Спектор заявил в интервью британской газете The Telegraph, что он «в какой-то степени безумен». Продюсер признался, что у него были «дьяволы внутри, которые сражались» с ним.