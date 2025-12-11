На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политика доверия. Россия и Казахстан сформировали новую модель союзничества XXI века

Политолог Серенко рассказал о развитии российско-казахстанских отношений
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости
2025 год стал переломным этапом в российско-казахстанских отношениях. Вместо тактического взаимодействия страны перешли к формированию стратегического союзничества нового типа — основанного на глубоком доверии, общих ценностях и долгосрочных проектах. Директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко суммировал развитие российско-казахстанских отношений.

Уходящий 2025 год стал знаковым рубежом в многовекторных отношениях между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Прошедшие двенадцать месяцев можно без преувеличения охарактеризовать как период качественного прорыва, системной трансформации взаимодействия в формат всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этот курс был не только провозглашен, но и наполнен конкретным содержанием в ключевых сферах.

Первая половина года была посвящена мощной демонстрации общей исторической памяти — 80-летию Великой Победы. Совместное, синхронное празднование в Москве и Астане, участие президента Касым-Жомарта Токаева в параде на Красной площади стали ярким символом неразрывной духовной связи и уважения к общему подвигу предков. Этот консолидирующий фундамент стал отправной точкой для построения новой, более глубокой политической повестки.

Кульминацией политического диалога стал государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Москву. Подписанная им и президентом Владимиром Путиным декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве — это не просто бумага о намерениях, а конкретная, продуманная стратегическая дорожная карта на долгие годы вперед. Крайне значима формулировка лидера Казахстана о том, что между нашими странами «не существует нерешаемых вопросов», что свидетельствует о высочайшем уровне доверия и взаимопонимания на самом высоком уровне.

Год принес решения, определяющие стратегическую перспективу. Выбор «Росатома» в качестве лидера консорциума по строительству первой казахстанской АЭС — это, безусловно, «проект столетия», гарантия энергетической безопасности и технологического суверенитета Казахстана, реализуемый с самым надежным партнером. Параллельно 70-летие Байконура напомнило всему миру об уникальном симбиозе двух стран в космической сфере. Космодром остается не памятником прошлому, а живым, развивающимся проектом, нацеленным в будущее, что доказывает незыблемость научно-технического альянса России и Казахстана.

Уходящий год был богат на знаковые гуманитарные события. Открытие в Омске филиала Казахского национального университета — это беспрецедентный шаг, создающий общее образовательное пространство. Успех Дней культуры Казахстана в Москве показал искренний интерес россиян к соседней цивилизации. Особая роль в сближении народов, как неоднократно подчеркивал президент Токаев, принадлежит русскому языку как языку межнационального общения и доступа к великой культуре, что является уникальным конкурентным преимуществом двусторонних отношений.

Важно отметить и растущую международную роль Астаны, которая созвучна российской повестке. Инициативы президента Касым-Жомарта Токаева по дипломатическому урегулированию конфликтов и успешное проведение Съезда лидеров мировых религий с участием патриарха Московского и Всея Руси Кирилла позиционируют Казахстан как ответственного и востребованного миротворца, что полностью соответствует логике союзничества с Россией.

Таким образом, 2025 год закрепил переход отношений Астаны и Москвы в новое качество, где прагматичное экономическое и технологическое сотрудничество (АЭС, космос, предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета) неразрывно связано с глубинным культурно-гуманитарным взаимодействием и высшим политическим доверием.

На пороге 2026 года можно с уверенностью говорить, что российско-казахстанские отношения обрели новую, более высокую орбиту. Они стали более устойчивыми, предсказуемыми и стратегически ориентированными. Главный итог года — это формирование новой модели союзничества XXI века, основанной не на сиюминутной конъюнктуре, а на прочном фундаменте общих ценностей, истории и взаимной выгоды. Предстоящий саммит в Санкт-Петербурге станет логичной точкой в подведении итогов этого выдающегося года и задаст новый импульс для углубления беспрецедентной интеграции России и Казахстана».

Автор: директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами