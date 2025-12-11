Политика доверия. Россия и Казахстан сформировали новую модель союзничества XXI века

2025 год стал переломным этапом в российско-казахстанских отношениях. Вместо тактического взаимодействия страны перешли к формированию стратегического союзничества нового типа — основанного на глубоком доверии, общих ценностях и долгосрочных проектах. Директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко суммировал развитие российско-казахстанских отношений.

Уходящий 2025 год стал знаковым рубежом в многовекторных отношениях между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Прошедшие двенадцать месяцев можно без преувеличения охарактеризовать как период качественного прорыва, системной трансформации взаимодействия в формат всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этот курс был не только провозглашен, но и наполнен конкретным содержанием в ключевых сферах.

Первая половина года была посвящена мощной демонстрации общей исторической памяти — 80-летию Великой Победы. Совместное, синхронное празднование в Москве и Астане, участие президента Касым-Жомарта Токаева в параде на Красной площади стали ярким символом неразрывной духовной связи и уважения к общему подвигу предков. Этот консолидирующий фундамент стал отправной точкой для построения новой, более глубокой политической повестки.

Кульминацией политического диалога стал государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Москву. Подписанная им и президентом Владимиром Путиным декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве — это не просто бумага о намерениях, а конкретная, продуманная стратегическая дорожная карта на долгие годы вперед. Крайне значима формулировка лидера Казахстана о том, что между нашими странами «не существует нерешаемых вопросов», что свидетельствует о высочайшем уровне доверия и взаимопонимания на самом высоком уровне.

Год принес решения, определяющие стратегическую перспективу. Выбор «Росатома» в качестве лидера консорциума по строительству первой казахстанской АЭС — это, безусловно, «проект столетия», гарантия энергетической безопасности и технологического суверенитета Казахстана, реализуемый с самым надежным партнером. Параллельно 70-летие Байконура напомнило всему миру об уникальном симбиозе двух стран в космической сфере. Космодром остается не памятником прошлому, а живым, развивающимся проектом, нацеленным в будущее, что доказывает незыблемость научно-технического альянса России и Казахстана.

Уходящий год был богат на знаковые гуманитарные события. Открытие в Омске филиала Казахского национального университета — это беспрецедентный шаг, создающий общее образовательное пространство. Успех Дней культуры Казахстана в Москве показал искренний интерес россиян к соседней цивилизации. Особая роль в сближении народов, как неоднократно подчеркивал президент Токаев, принадлежит русскому языку как языку межнационального общения и доступа к великой культуре, что является уникальным конкурентным преимуществом двусторонних отношений.

Важно отметить и растущую международную роль Астаны, которая созвучна российской повестке. Инициативы президента Касым-Жомарта Токаева по дипломатическому урегулированию конфликтов и успешное проведение Съезда лидеров мировых религий с участием патриарха Московского и Всея Руси Кирилла позиционируют Казахстан как ответственного и востребованного миротворца, что полностью соответствует логике союзничества с Россией.

Таким образом, 2025 год закрепил переход отношений Астаны и Москвы в новое качество, где прагматичное экономическое и технологическое сотрудничество (АЭС, космос, предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета) неразрывно связано с глубинным культурно-гуманитарным взаимодействием и высшим политическим доверием.

На пороге 2026 года можно с уверенностью говорить, что российско-казахстанские отношения обрели новую, более высокую орбиту. Они стали более устойчивыми, предсказуемыми и стратегически ориентированными. Главный итог года — это формирование новой модели союзничества XXI века, основанной не на сиюминутной конъюнктуре, а на прочном фундаменте общих ценностей, истории и взаимной выгоды. Предстоящий саммит в Санкт-Петербурге станет логичной точкой в подведении итогов этого выдающегося года и задаст новый импульс для углубления беспрецедентной интеграции России и Казахстана».

Автор: директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.