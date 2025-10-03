Оперативный кризис ВСУ: российские войска успешно добивают бандеровского «кабанчика»

Все последние дни прошли под знаком непрекращающейся эскалации со стороны киевского режима и его западных хозяев. Тут и резко активизировавшиеся разговоры про передачу российских активов на нужды поставок оружия ВСУ, и вроде бы уже согласованные поставки «томагавков» из американских арсеналов, и передача разведданных для ударов вглубь российской территории. Однако если проанализировать реальную обстановку на поле боя и состояние украинского тыла – становится понятным, что это именно Украина все сильнее переходит в состояние «бумажного тигра» теряя десятки и сотни населенных пунктов и растрачивая немногочисленные войсковые резервы, отмечает политолог Илья Ухов.

Все внимание – на Днепропетровск

Пока Зеленский и его карманные генералы надувают щеки и бахвалятся какими-то контрнаступлениями на Красноармейском (Покровском) направлении, реальность боев на Днепропетровщине все сильнее расходится с бравыми докладами Сырского. Только за последние недели российские войска освободили более 20 населенных пунктов в регионе. Даже вражеские ресурсы фиксируют сильное вклинение, достигающее по некоторым данным 7 километров, в боевые порядки ВСУ, и этот прорыв украинским формированиям попросту нечем парировать, так как нет личного состава, а все резервы задействованы под Красноармейском и в обороне Славянско-Краматорской агломерации. Российские войска прорвались на линии Новониколаевка — Калиновское — Березовое и накануне взяли Вербовое – крупный оперативный успех.

Если посмотреть на карту, то становится понятным, что если наступление продолжится и будут взяты Вишневое, Егоровка и Даниловка, то наши подразделения выйдут непосредственно к трассе Т-0401. Это важная рокадная дорога, обеспечивающая логистику для группировки ВСУ в важнейшем пункте их обороны в Гуляй-поле. Если же говорить в абсолютных цифрах, то только за последние месяцы в Днепропетровской области наши подразделения заняли более 175 кв. км территорий.

Эти успехи объясняются как отсутствием у ВСУ оперативных резервов, так и явной неготовностью украинского командования к прорыву на этом участке – в отличие от Донбасса в степных районах Днепропетровской области, вне крупной городской застройки и промышленных предприятий, которые можно превратить в укрепрайоны, крайне сложно организовать оборону. Она тут у ВСУ носит очаговый характер.

Возвращение в Купянск

Знаковым для российской армии стало планомерное и при этом неостановимое продвижение к Купянску. Еще помнятся для многих горькие и сложные в эмоциональном плане события осени 2022 года, когда наши подразделения в силу ряда оперативно-логистических причин были вынуждены перегруппироваться и оттянуться с позиций на востоке Харьковской области. Как много тогда была публикаций «всепропальщиков», которым виделся прорыв ВСУ чуть ли не к Москве. Однако реальность современной войны заключается в ом, что выигрывает в конечном итоге тот, у кого крепче нервы, у кого более отмобилизованы тыл и военная промышленность, кто больше желает победы и готов ждать и во всеоружии готовиться к новому витку противостояния. Российские вооруженные силы оказались в конечном счете более выносливыми и желающими победы, они хорошо выучили уроки, преподнесенные противником.

В конечном итоге мы вернулись в Купянск, который имеет, к слову, стратегическое положение, являясь крупным железнодорожным узлом. Бои идут уже непосредственно в городской застройке на севере города, по данным Минобороны России на середину прошлой недели освобождено уже 115 зданий.

В целом, можно сказать, что бои на Сумском и Харьковском направлениях оттянули множество резервов командования ВСУ, которое все последние месяцы пыталось предотвратить наше продвижение вглубь украинской территории. Однако совсем недавно была взята Юнаковка, бои в Волчанске постепенно перемещаются на левый берег реки Волчья, идут бои западнее Синельниково.

Красный Лиман в тисках

Оптимистичные для нас и негативныве для ВСУ новости поступают все последнее время с северного фаса обороны украинских формирований на Славянско-Краматорском направлении. Окончательная зачистка Шандриголово, взятие Дерилово и наступление к Дробышево фактически замыкают вокруг Красного Лимана оперативный котел. Этот населенный пункт прикрывает, наверное, самый важный оборонительный район ВСУ на остающейся под контролем территории в ДНР - Славянск и Краматорск.

На самом деле, если посмотреть даже вражеские карты у того же раскрученного украинского ресурса Deep State, то видно, что неприятель признает прорыв и бои в Ямполе, а также некую намечающуюся оперативную «кишку» от Верхнекаменского до Дроновки, которая приведет к выходу наших подразделений в городскую застройку Северска.

В любом случае, при сохранении текущей конфигурации фронта, с постоянно «поддавливаемыми» флангами, группировка ВСУ в районе Красного Лимана и Северска рискует попасть в крупный котел – а ведь это последний оборонительный район в предполье Славянска, дальше там уже начинается непосредственно сама агломерация. Кризис ВСУ на этом участке нарастает и тут явно нужны свежие резервы – которых либо нет, либо они приберегаются командованием украинских войск для какой-нибудь очередной провокации или авантюры.

Война дронов: почему Украина ее проигрывает

Теперь нужно поговорить про, казалось бы, еще пару лет назад немыслимый сценарий – нарастание превосходства России в БПЛА. Западные издания, в частности, Foreign Policy, пишут о том, что если в начале СВО Россия запускала в месяц от 150 до 200 беспилотников – то теперь цифра увеличилась до 5 тысяч, то есть более 1000 в неделю. С начала года, как подсчитали эксперты, только «Гераней» разных модификаций Россия запустила более 33 тысяч.

При этом российские дроноводы постоянно совершенствуют и тактику – к примеру, атаки военных объектов киевского режима идут в несколько волн, с использованием дронов-«пустышек», типа «Герберы», что перегружает украинскую ПВО и приводит к росту результативности ударов. В последние месяцы активно «выносятся» тяговые подстанции железнодорожного транспорта, заставляя украинские железные дороги пускать в рейсы ценные тепловозы – которые сами становятся объектами охоты новейших российских дронов. Конструкторская мысль не стоит на месте – неприятель фиксирует постоянно улучшающиеся и модернизируемые БПЛА-комплексы российской разработки.

Так, в частности, непосредственно в боевом применении замечены дроны с высокопроизводительными чипами, которые с помощью технологий машинного зрения обрабатывают изображения потенциальных целей, сличают их с эталонными снимками в памяти и сами выбирают себе объекты для удара, используя алгоритмы искусственного интеллекта.

И это мы не говорим сейчас ни про оптоволоконные дроны, которым РЭБ в прифронтовой полосе уже не помеха, ни про дроны-«матки», способные нести рой более мелких БПЛА, одновременно выступая в роли ретранслятора сигнала оператору в глубоком тылу.

Нарастающие российские удары приводят к тому, что успешно выбиваются энергетические мощности киевского режима, а это неизбежно приводит к затруднениям в военном производстве и логистике. Налеты на портовую инфраструктуру приводят к падению и без того сильно сократившихся экспортных поступлений от вывоза ресурсов Украины за рубеж. Недавние «прилеты» в Одесской области и в частности по порту в Измаиле и в целом по объектам на Днестре вызвали прямо-таки истерику в Киеве и западных столицах. Оно и понятно – мы показали, что можем дотягиваться до дальних стратегических точек перевалки грузов, причем зачастую уже не сельскохозяйственных или горнорудных, но чисто военных, направляемых НАТО для нужд ВСУ.

Завершая, нужно сказать пару слов об общем экономическом положении режима Зеленского. Общий объем госдолга приблизился к 200 миллиардам долларов, дефицит бюджета Украины до конца 2027 года прогнозируется на уровне астрономических 65 миллиардов долларов, которые Киев выклянчивает у МВФ и других внешних доноров. Даже представители правящей партии вынуждены заявлять о том, что без допфинансирования уже в этом году нечем будет платить зарплату солдатам ВСУ и госслужащим.

Страна целиком и полностью сидит на внешнем притоке средств, при этом все время пытаясь своровать суверенные российские активы и направить их на нужды армии и в целом противостояния с Россией. Примечательно, но даже Бельгия, как страна, где юридически располагается Euroclear и хранятся замороженные активы, отказывается их конфисковать и передать Украине, понимая всю незаконность такого шага.

Таким образом, все эти «прохладные» разговоры про какой-то мифический «выход на довоенные границы» Украины, или запугивание ударами вглубь российской территории (как будто ранее не было ударов HIMARS, ATACMS или собственными украинскими наработками на базе старых советских технологий) не приведут ни к какой «победе» Украины. Наоборот – это мы добиваем шатающееся и на ладан дышащее неонацистское псевдо-государство, которое потеряло почти 5 тысяч квадратных километров территории и более 200 населенных пунктов только с начала года.

Нужно без оглядки на медийные крики продолжать последовательно добивать и уничтожать военную машину киевского режима, создавая тот уровень безопасности для нашей страны, который позволит нашим детям и внукам спокойно жить и развиваться, не опасаясь, что рядом с нашими границами будет рычать недобитый и желающий нашей крови бандеровский кабанчик.

Автор — политолог Илья Ухов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.