Патриотическое воспитание. Как активный волгоградец строит уникальный карьерный маршрут

Награды, патриотические проекты и разноплановые профессии – рассказываем, как участник восьмого сезона олимпиады «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Антон Попков развивает свою мультидисциплинарность, а также с 2022 года занимается сбором гуманитарных грузов и необходимых специальных средств для подразделений, выполняющих боевые задачи на первой линии боевых действий.

В детстве Антон мечтал о профессии военного, но из-за состояния здоровья ему не удалось построить карьеру в этой сфере. Активный студент все равно решил связать свою жизнь с патриотическим направлением и стал наставником для волгоградских подростков: вел кружки, организовывал профильные мероприятия – акции, мастер-классы, встречи с ветеранами, форумы и соревнования.

«Мои воспитанники являются участниками специальной военной операции с первых дней, служат в подразделениях ВДВ по разным военно-учетным специальностям, во время объявления мобилизации один из моих родственников ушел добровольцем, также очень много друзей находятся в зоне СВО в различных статусах», — делится участник студент Волгоградского государственного института искусств и культуры Антон Попков.

Антон проявил активную жизненную позицию еще в юношеские годы: состоял в различных объединениях, возглавлял студенческий совет в колледже. Вместе с этим он постоянно находился в поиске новых знаний и осваивал различные направления. Первой сферой стала медицина, затем Антон погрузился в специфику работы управленца, а сейчас он получает высшее образование, чтобы стать менеджером социокультурной деятельности. Следуя карьерной траектории, талантливый студент реализует свой потенциал в проведении культурных и творческих проектов. В числе мероприятий Антона – масштабный патриотический проект «Свет Великой Победы», который будет реализован в городе-герое Волгограде, на главной высоте России – Мамаевом кургане, а также на территории музея «Сталинградская битва» в мае 2025 года.

Увлеченность идеями, любовь к родному краю и причастность к важным событиям не остались незамеченными. Антон получил ряд заслуженных наград: медаль «Патриот России» Российского государственного военного историко-культурного центра при правительстве Российской Федерации, памятный знак «За участие в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгоградской области», памятный знак Губернатора Волгоградской области «75 лет Победы в Сталинградской битве», памятный знак Губернатора Волгоградской области «80 лет Победы в Сталинградской битве». Он дважды был признан лучшим руководителем военно-патриотического клуба и объединения.

С 2022 года Антон вместе с командой передает защитникам Отечества средства подавления БПЛА, бронеплиты для бронежилетов, медикаменты, теплые вещи, подарки от родственников и письма детей. Кроме того, он осуществлял сбор детских вещей и продуктов питания для республиканского детского дома Луганской Народной Республики. Антон совершил более 30 выездов с гуманитарной помощью на личном автомобиле в зону проведения специальной военной операции, а также посещал Станично-Луганский район в гуманитарных конвоях, организованных губернатором Волгоградской области.

Несмотря на весомый багаж достижений, Антон продолжает искать новые векторы для личностного и профессионального развития. В этом году он решил проверить свои знания в олимпиаде «Я – профессионал» – проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». Платформа сопровождает активных граждан на всем жизненном пути. Стать ближе к своей мечте, найти единомышленников и открыть новые горизонты могут как совсем юные россияне, так и опытные специалисты – такие, как Антон Попков. В VIII сезоне олимпиады «Я – профессионал» он выбрал все направления, доступные для участия.

«На сегодняшний день возможности для молодежи в России действительно уникальны. Ты можешь реализовать себя во всех сферах, а главное – ты видишь и чувствуешь, что ты и твои идеи важны для страны. Я выбрал все направления олимпиады «Я – профессионал», потому что хочу развиваться и стать разносторонним специалистом, у которого есть базовое представление обо всех возможных сферах деятельности. Кто знает, как может измениться жизнь! Не хочу ограничиваться только своей специальностью и открыть талант в чем-то новом», — рассказывает Антон.

Готовность к изменениям, гибкость и мультидисциплинарность – качества, отличающие современного профессионала. Антон – из тех людей, кому важно держать руку на пульсе, чтобы успешно воплощать свои идеи. Он продолжает работать в сфере культуры и создавать значимые проекты, реализуя свой личностный потенциал и внося вклад в патриотическое воспитание нового поколения.