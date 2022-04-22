«Индустриальные кварталы»: как меняется облик Москвы

Сегодня можно с уверенностью сказать, что программе «Индустриальные кварталы» удалось мобилизовать и объединить в рамках единой стратегии города перспективные проекты КРТ по реорганизации бывших промышленных зон.

Важно отметить, что в программу вошли не только центральные объекты, а различные по типологии и удалённости от центра территории, расположенные в разных районах Москвы. Многие из них отличает выраженный запрос на новую инфраструктуру для бизнеса и социокультурный профиль.

С 2017 года Правительство Москвы обследовало все промзоны города. Часть оказалась занята работающими предприятиями, часть — деловой и другой застройкой, а часть использовалась крайне неэффективно и находилась в маргинализированном состоянии.

В 2021 году нам удалось вместе с городом провести межотраслевое исследование с анализом возможных форм редевелопмента, как инструмента комплексного развития утративших назначение промышленных зон.

Этот анализ в свою очередь позволил программе «Индустриальные кварталы» аккумулировать лучший российский и мировой опыт в диалоге с ключевыми стейкхолдерами.

По нашим оценкам, на сегодняшний день наиболее высоким интеграционным потенциалом обладают территории производственных зон: «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Огородный проезд», «Октябрьское поле», «Тропарёво-Никулино», «Южный порт».

На месте бывших промзон появляются новые промышленные центры и производственные мощности, а также создаются новые рабочие места для высококвалифицированных кадров.

Вместе с ними появляются социальная и инженерная инфраструктура, жилые комплексы, детсады, школы и больницы, общественные пространства. Такими образом, через многофункциональное насыщение учитываются интересы всех категорий жителей и бизнеса.

Несмотря на новую экономическую реальность, Программа продолжает развиваться, инвесторы заключают новые договоры. Благодаря вниманию Правительства Москвы, механизм комплексного развития бывших промзон набирает обороты и способен значительно изменить облик города. Этот подход позволяет не просто создать на территории пустующих или используемых не по назначению бывших заводов и фабрик удобную и комфортную для жизни и работы горожан среду, но и повысить устойчивость Москвы в условиях экономической турбулентности.

Это индустриальное наследие прошлого - своеобразный резерв, который может сформировать новую антикризисную инфраструктуру для развития экономики, используя территориальные ресурсы реорганизуемых и потенциал сопряженных территорий.

Автор — урбанист, генеральный директор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР».