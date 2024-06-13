Успеть до 1 июля: куда свернет льготная ипотека

Программа льготной ипотеки, которая позволяла не только оформить кредит на новостройки, но и направить средства на строительство и покупку частного дома, завершается в России 1 июля. О том, что изменится для ипотечных заемщиков после отмены массовой программы, какие возможности останутся у россиян, «Газете.Ru» рассказал руководитель Циан.Ипотеки Алексей Макаров.

— Алексей, что изменится на ипотечном рынке 1 июля?

— Минфин сообщил о плановом завершении всех программ с господдержкой, кроме семейной ипотеки. Это делается, чтобы льготная ипотека стала более адресной.

Самая массовая программа сейчас — это льготная ипотека под 8% с лимитом в 6 млн, по которой любой житель России может купить новостройку. С 1 июля, скорее всего, эту программу закроют.

Второе место по популярности занимает семейная ипотека. Условия у нее более выгодные — кредит под 6% с лимитом 12 млн. Эту программу продлили до 2030 года.

Но, скорее всего, с 1 июля она претерпит существенные изменения. Сообщалось, что для семей с ребенком старше 6 лет процентная ставка увеличится до 12%. Обсуждается вопрос исключения из программы семей с высоким доходом.

Третий вид популярной льготной ипотеки — IT-ипотека: кредит под 5%, лимит 18 млн. Программа действует до конца 24 года, и пока нет информации о ее продлении на 25 год.

— Кому стоит поторопиться, чтобы успеть взять кредит по приемлемой ставке?

— Тем, кто хочет купить новостройку, однозначно нужно пробовать успеть до 1 июля. По обычным рыночным кредитам средний процент сейчас — примерно 17%.

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Я считаю, что любой процент выше 12%, по сути, является заградительным. Но ожидать его снижения пока не стоит. Ключевую ставку оставили на уровне 16%, и не думаю, что в ближайшие месяцы и даже кварталы она пойдет вниз.

А вот тем, кто хочет купить дом или участок, возможно, лучше подождать июля и проверить на Циан информацию о новых программах.

Например, один из наших партнеров, банк «Дом.РФ» разрабатывает единую ипотеку для ИЖС с более выгодными условиями, чем есть сейчас.

— Будут ли застройщики снижать цены на жилье после отмены массовой льготной ипотеки?

— Не думаю. Скорее, цены на новостройки замедлят рост или выйдут на плато, а «вторичка» со временем начнет дорожать.

— Какими инструментами сейчас можно воспользоваться при оформлении жилищного кредита?

— Если вы хотите сэкономить на ипотеке, не стоит ограничиваться только льготными программами. Например, на Циан представлены спецпрограммы и акции от застройщиков и банков. Многие застройщики предлагают сниженную процентную ставку за счет повышения первоначального взноса. Или, наоборот, можно минимизировать первоначальный взнос за счет последующих переплат.

close 100% Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Набирает обороты траншевая ипотека, когда кредит выдают частями. Финансовая нагрузка при этом снижается, что делает покупку жилья более доступной.

Учитывая высокую процентную ставку на «вторичке», мы в Циан разрабатываем специальную программу с банками, которая позволит существенно снизить ставку, а значит, и ежемесячный платеж, и переплату по кредиту.

— Как заемщику выбрать подходящий вариант?

— В Циан.Ипотеке это можно сделать с помощью калькулятора. Заполнив короткую анкету, заемщик отправляет заявку в один или несколько банков, получает одобрение и выбирает, где возьмет кредит.

Мы постоянно совершенствуем этот путь. В ближайшее время предоставим возможность заполнять анкету в один клик — все данные будут подтягиваться из Госуслуг.

— Насколько объективна ваша подборка ипотечных предложений?

— Мы гарантируем достоверность подборки, так как предложения приходят непосредственно от банков. Специальная команда контролирует их актуальность ежедневно, а в периоды важных изменений — ежечасно.

Мы — лицензируемая ЦБ финансовая платформа, и обязаны проверять, что в подписанный кредитный договор попадают именно те параметры, которые человек увидел на этапе одобрения. Тут мы разделяем ответственность с банком.

Таких платформ в России всего девять, и ни одна из них, кроме Циан, не специализируется на ипотеке. По сути, мы строим первую в России финансовую ипотечную платформу.

— Циан.Ипотеке уже пять лет. Какой путь прошел за это время сервис и что будет дальше?

— За пять лет услугами сервиса воспользовались более 1,2 млн семей. Банки выдали им свыше 400 млрд рублей на покупку недвижимости.

close 100% Александр Кряжев/РИА «Новости»

Все классифайды за это время прошли гигантский путь цифровизации. Мы много работали над адаптацией клиентского пути. Пока нет единой платформы, на которой представлены абсолютно все программы всех банков. Но переход от фрагментации к агрегации уже начался, и мы этим активно занимаемся.

Другой вопрос: человеку будет крайне сложно ориентироваться в таком море информации: «А вдруг я не все посмотрел?» А посмотреть все практически нереально. Здесь на первый план выходит персонализация. Это второе, что мы хотим делать — давать клиентам предложение, которое подойдет конкретно им.

Клиент не хочет выбирать из 50 вариантов, он хочет выбрать из трех. А мы должны гарантировать, что эти три предложения действительно лучшие для него.

Мы хотим выстроить полностью бесшовный процесс, который закроет все шаги при операциях с недвижимостью. Многое уже сделано: есть, финансовая платформа, инструменты для подбора объекта и риелтора, цифровая ипотека, электронная регистрация сделки.

Сейчас мы собираем все это в единый пазл, чтобы клиент мог оформить сделку максимально быстро и без лишних офлайн-походов.