Надбавки к пенсии получат представители большего числа сельских профессий

Представители более чем 500 сельских профессий теперь имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности, сообщает пресс-службе Пенсионного фонда России. В конце июня текущего года список был расширен, чтобы учесть все возможные варианты.

Перечень профессий и должностей работников сельского хозяйства, имеющих право на прибавку к пенсии, был расширен в рамках пенсионной реформы. Напомним, что с 2019 года право на 25-процентную прибавку к фиксированной выплате предоставляется при соблюдении трех условий: наличие не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе и отсутствие оплачиваемой работы.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в совхозах, колхозах и других сельскохозяйственных предприятиях, причем профессия должна быть связана с животноводством, растениеводством или рыбоводством. Перечень насчитывает более 500 профессий – агрономы, трактористы, ветеринары, пчеловоды и так далее.

С 25 июня 2019 года постановлением правительства РФ список был существенно расширен за счет таких категорий, как «рабочие всех наименований», индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства, заведующие складскими помещениями, лица, связанные с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и производственного оборудования, а также с охраной производственных объектов сельского хозяйства. С полным списком можно ознакомиться на сайте ПФР. Гражданам, получившим право на пенсионную надбавку по обновленному списку профессий, сделают перерасчет пенсии за все месяцы с января 2019 года.

Прибавка к пенсии для сельских пенсионеров с 1 января 2019 года составляет 1,3 тысячи рублей в месяц, а у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу – 667 рублей в месяц. Перерасчет пенсии происходит автоматически, специально обращаться для этого в ПФР не требуется. При этом пенсионер имеет право в любое время представить документы, необходимые для перерасчета, если сочтет это необходимым.

Работа, выполнявшаяся в российских колхозах, машинотракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях до 1992 года, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

Постепенное повышение пенсионного возраста и изменение других аспектов работы пенсионной системы началось в России в октябре 2018 года. Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году.