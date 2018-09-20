Трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию сократится на 3 года

Трудовой стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию по старости, в результате изменений в пенсионном законодательстве сократится на 3 года. Предложения по смягчению законопроекта 29 августа озвучил в своем видеообращении к россиянам президент России Владимир Путин.

Согласно предложениям главы государства, предусматривается новое основание для выхода на пенсию россиян, имеющих большой стаж. Выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного возраста смогут женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины, отработавшие минимум 42 года. Правда, есть важный нюанс – женщинам к этому моменту должно быть хотя бы 55 лет, а мужчинам — не менее 60 лет. Напомним, что в законопроекте, внесенном ранее правительством России, трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию составлял 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

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Законопроект о повышении пенсионного возраста был одобрен Госдумой в первом чтении 19 июля. С учетом предложений Путина в РФ предполагается повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (сейчас – 60 и 55 лет соответственно). Изменение пенсионного возраста будет проходить постепенно: предполагается длительный переходный период, который начнется 1 января 2019 года и завершится в 2028 году. Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, предложено установить льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. «Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То есть, повторю, на 6 месяцев раньше», — говорил ранее глава государства..

Работа над документом еще далека от завершения — поправки к законопроекту о пенсионной реформе, предложенные президентом, внесены в Госдуму. Сбор поправок от всех заинтересованных сторон ко второму чтению, которое состоится осенью, завершится 24 сентября.