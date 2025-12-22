Россияне стали больше тратить на уход за здоровьем

Сбер: россияне в 2025 году увеличили расходы на здоровье на 26%

Потребительские расходы россиян на поддержание здоровья за 11 месяцев 2025 года выросли на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество транзакций и число покупателей в этой категории увеличились на 11%. Об этом свидетельствуют данные СберАналитики, полученные в рамках проекта «Итоги года со Сбером 2025».

Средний чек в категориях, связанных со здоровьем, составил 1293 рубля, что на 13,3% больше, чем в январе-ноябре 2024 года. Максимальный средний чек зафиксирован на услуги стоматологов и ортодонтов (+19,2%). Минимальный средний чек отмечен в аптеках — 792 рубля (+13%).

В структуре расходов на здоровье наибольшая доля пришлась на аптеки — 53,5% от общего объема трат, при этом они составили 86,4% всех оплат. Услуги врачей заняли 25,3% расходов (8,7% оплат), стоматология — 13,5% (2% оплат), оптика и офтальмология — 3,9% (1% оплат).

Большую часть расходов на здоровье совершают женщины — 65,3%. По возрастным группам распределение трат выглядит следующим образом: 18-24 года — 3,7%, 25-34 года — 12,1%, 35-44 года — 31,4%, 45-54 года — 26,7%, 55-64 года — 18,1%, 65 лет и старше — 8,0%.

Категорией с самым высоким средним возрастом покупателя стали слуховые аппараты — более 50% суммы оплат приходится на клиентов старше 55 лет.

Наибольшая доля молодежи в возрасте 18–34 лет зафиксирована в медицинских лабораториях, на эту группу приходится 20,1% всех трат.

В исследовании отмечаются различия между тратами на здоровье, коррелирующие с объемом дохода. На 10 крупнейших регионов страны приходится 44,2% всех расходов на здоровье. Наибольшие объемы трат зафиксированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Краснодарском крае, Татарстане, а также Нижегородской Челябинской области, Ростовской и Самарской областях.

В пятерку регионов с самым высоким средним чеком вошли Москва, Санкт-Петербург, Камчатский край, Приморье и Магаданская область.

Исследование подготовлено на основе агрегированной и обезличенной информации о потребительском поведении 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц с использованием аналитической панели «Мониторинг экономики регионов» и данных более чем из 70 внутренних и внешних источников.