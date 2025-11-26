В ГД оценили шансы отключения техники Apple в РФ

Депутат Свинцов: Apple может отключить технику в РФ, но едва ли пойдет на это

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) сообщил, что западные производители техники, включая Apple, могут отключить свои устройства на территории РФ, но вряд ли пойдут на этот шаг. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что Apple на это не пойдет, а если пойдет, это будет последний день, когда акции Apple растут. Эти акции начнут системно падать, потому что люди по всему миру будут начинать процесс отказа от продукции Apple», — отметил депутат.

Свинцов выразил уверенность, что пользователи быстро найдут замену продукции Apple в случае отключения устройств на территории России.

25 ноября сообщалось, что россияне не ощутят дефицита iPhone из-за ограничений Apple на экспорт гаджетов в Россию из Индии.

24 ноября издание Times of India сообщило, что Apple ужесточила контроль за дистрибьюторами в стране на фоне массового вывоза новых смартфонов в Россию, Африку и Ближний Восток. Ретейлерам пригрозили большими штрафами и блокировкой дилерских кодов (идентификатор, который присваивается авторизованному дилеру компании Apple. — «Газета.Ru») в случае нарушения одного из ключевых правил внутренней торговли: iPhone не должны активироваться с SIM-картами другой страны в течение 90 дней после продажи.

