Российские инвесторы высоко оценили свои результаты в 2025 году

«СберИнвестиции»: россияне верят в рост фондового рынка в 2026 году
Shutterstock

Половина российских инвесторов (50%) высоко оценили свои результаты в 2025 году, следует из результатов исследования «СберИнвестиций».

По данным опроса, 30% инвесторов уделяли управлению своим портфелем более часа ежедневно, 42% — до одного часа несколько раз в неделю, а 12% — раз в месяц.

Также опрос показал, что 33% респондентов ожидают роста рынка в 2026 году, 12% считают, что год будет стабильным, 25% ожидают повышенной волатильности, а 3% — снижения рынка.

В следующем году 31% инвесторов планируют держать бумаги, 20% пока не определились с планами, 17% хотят снизить риски, 12% увеличат долю акций с высоким риском, а 14% планируют регулярно пересматривать свой портфель.

«Большинство наших клиентов считают, что успех инвестора напрямую зависит от регулярности вложений, понятной цели, четкой стратегии и спокойствия, особенно в моменты рыночных колебаний. Они уверены: начать свой путь в инвестициях никогда не поздно, причем для этого не нужно искать лучший момент», — рассказала руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

