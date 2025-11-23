На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобрнауки призвали наладить диалог студентов с религиозными организациями

Министр Фальков заявил о важности диалога студентов с религиозными организациями
true
true
true
close
Klavdiia Arziukova/Shutterstock/FOTODOM

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил важность прямого диалога между студентами и религиозными организациями. Об этом говорится в приветствии чиновника участникам Международного межрелигиозного молодежного форума, которое зачитал замминистра Константин Могилевский.

Глава Минобрнауки отметил, что традиционные духовно-нравственные ценности объединяют россиян, помогают им выстоять в любых испытаниях и победить. А религиозные организации и традиционные конфессии обеспечивают их сохранение.

«Тем важнее сегодня выстроить прямой диалог между ними и студенческой молодежью, которая всегда задает мировоззренческие вопросы и стремится получить на них ответы, найти свой путь в жизни», — заявил Фальков.

В сентябре суд в Москве приговорил студента к сроку в колонии за обман священника. Молодой человек был признан виновным в совершении двух преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») и лишен свободы на шесть лет.

Ранее священник объяснил, почему для попадания в рай одних добрых дел недостаточно.

