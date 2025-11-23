В Минобрнауки призвали наладить диалог студентов с религиозными организациями

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил важность прямого диалога между студентами и религиозными организациями. Об этом говорится в приветствии чиновника участникам Международного межрелигиозного молодежного форума, которое зачитал замминистра Константин Могилевский.

Глава Минобрнауки отметил, что традиционные духовно-нравственные ценности объединяют россиян, помогают им выстоять в любых испытаниях и победить. А религиозные организации и традиционные конфессии обеспечивают их сохранение.

«Тем важнее сегодня выстроить прямой диалог между ними и студенческой молодежью, которая всегда задает мировоззренческие вопросы и стремится получить на них ответы, найти свой путь в жизни», — заявил Фальков.

