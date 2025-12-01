Россиянам напомнили о нескольких повышения пенсии в 2026 году

В предстоящем 2026 году россиян ожидает повышение пенсионных выплат, причем несколько этапов в течение года. Так, страховые пенсии вырастут с 1 января – их проиндексируют на 7,6%. Затронет эта мера всех, даже работающих пенсионеров, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

Один пенсионный коэффициент будет стоить 156 рублей 76 копеек, а фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек. В целом средний размер страховой пенсии в будущем году увеличится до 27 тысяч рублей в месяц.

«Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8%, — добавил Говырин. — Соцпенсии назначают инвалидам с детства и детям-инвалидам», — отметил он.

Также соцпенсии начисляют людям, которые не работали или не сумели накопить необходимое количество коэффициентов и стажа, пояснил депутат. Что касается госпенсий, то их выплачивают россиянам, имеющим награду «Житель блокадного Ленинграда», а также гражданам, пострадавшим от техногенных катастроф.

В будущем году повысятся и военные пенсии, которые начисляются по денежному довольствию военнослужащих, напомнил Говырин. Кроме того, вырастут выплаты у россиян, которые продолжали работать после начала пенсионного возраста. Их пенсии увеличатся автоматически исходя из суммы, поступившей в пенсионную систему. Причем перерасчет произведут вне зависимости от того, сколько отработал человек – год или месяц, подчеркнул парламентарий. Размер прибавки рассчитывается в зависимости от суммы взносов и отработанного периода.

Кроме того, Говырин напомнил о ежемесячной надбавке к пенсии членам лётных экипажей самолётов гражданской авиации и работникам угольной промышленности с февраля по ноябрь, повышении пенсий достигшим 80-летнего возраста и тем, кто получил инвалидность I группы. Доплату также начислят пенсионерам, которые ухаживают за нетрудоспособными близкими – детьми, внуками и так далее. Если речь идет о студентах дневного отделения, то доплата полагается, пока им не исполнится 23 года.

«Размер доплаты зависит от того, сколько родных оказалось на попечении пожилого человека», — заключил Говырин.

Напомним, до этого депутат также сообщил, что у россиян есть возможность использовать средства маткапитала для формирования будущей накопительной пенсии. Сделать это может только владелец сертификата. Чтобы направить оставшиеся средства в счет пенсионных накоплений, нужно сначала выяснить, какая сумма осталась неиспользованной на основные статьи расходов – жилье, образование, а затем заполнить заявление – также на «Госуслугах» либо при личном обращении в Соцфонд. После этого учреждение рассмотрит обращение гражданина, а затем – переведет указанную сумму в выбранный фонд. Эти средства в будущем будут включены в выплаты вместе с остальными пенсионными накоплениями.

Ранее депутат назвал категорию россиян, имеющих право на повышенную пенсию.