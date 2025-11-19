В Госдуме призвали подталкивать банки к снижению ставок по ипотеке

Ставки по ипотеке, в отличие от ставок по вкладам, не реагируют также мгновенно. Российские банки на уровне закона нужно подталкивать к уменьшению ставок по ипотеке — например, чтобы они находились в прямой фиксированной зависимости от ключевой ставки, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.



«Хочу отметить, вклады «дешевеют» обычно еще до официального объявления снижения ключевой ставки. А с кредитами и ипотеками ситуация совершенно иная. Когда ЦБ снижает ключевую ставку, это обычно означает, что кредиты и ипотека становятся дешевле для банков, потому что они могут брать деньги у ЦБ под меньший процент. В теории, банки должны при этом снизить ставки по кредитам и ипотеке для своих клиентов. Однако, к сожалению, система эта работает иначе», — отметил Аксененко.

По его словам, в частности, сами банки объясняют не снижение ипотек вслед за ключевой ставкой тем, что вместе со снижением ключевой ставки повышается «стоимость риска»: примерно у половины заемщиков итак больше 40% суммарного ежемесячного дохода уходит на погашение кредитов. Добавление кредитной нагрузки (а низкие ставки как раз могут способствовать росту привлекательности ипотек) может вылиться в крупные ипотечные долги, добавил парламентарий. Доходный пул для обслуживания ссуд при этом истончается, и, не желая терять вероятную прибыль, банки уменьшают доступность кредитов, то есть — повышают процентную ставку, констатировал депутат.



«Считаю, что банки, конечно, нужно «подталкивать» к снижению ставок. Уж кто-кто, а финансовые организации у нас не обделены! Только за прошлый год они заработали рекордные 3,8 трлн рублей, из которых 1,2 трлн — на льготных программах. Было бы, конечно, очень неплохо законом прописать механизм, при котором ипотечные и иные кредитные ставки будут в прямой фиксированной зависимости от ключевой ставки. Но дело в том, что ЦБ у нас — независимая и никому не подчиняющаяся структура», — заявил Аксененко.

По его мнению, поэтому и «происходят какие угодно скачки ставок и установка процентов «по настроению» регулятора». При этом повлиять на банки ЦБ фактически тоже не может, на большинство вопросов заявляя о «неприкосновенности внутренних уставов частных финансовых организаций», добавил депутат.

«Для того чтобы банки стали лояльнее к государству, ЦБ должен в первую очередь стать частью этого государства, а не структурой, которая существует сама по себе и за счет страны только кормится», — заключил Аксененко.

Только 1,34% участников опроса заявили, что после снижения ключевой ставки ЦБ банковская ипотека пусть незначительно, но начинает дешеветь. Такие данные привела редакция сервиса «Финансы Mail.ru», с результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru». Еще 2,01% респондентов заняли нейтральную позицию, отметив, что условия зависят от региона и конкретного банка. Более осторожно высказались 3,19% опрошенных: по их словам, процентные ставки действительно ползут вниз, однако государственные программы поддержки постепенно сворачиваются.

