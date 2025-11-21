Хуснуллин оценил ситуацию с ипотекой в России

В России тревожная ситуация с ипотекой, поэтому правительство усилило меры по ее господдержке. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Ситуация по ипотеке, безусловно, тревожна тем, что у нас рыночная ипотека минимизировалась. Если посмотреть на середину года, на начало года, у нас никогда за всю историю <...> не было такого маленького объема выдачи рыночной ипотеки», — отметил он.

Вице-премьер уточнил: правительство, чтобы не потерять темпы строительства, усилило меры по поддержке ипотеки с господдержкой. По словам Хуснуллина, их объем в 2025 году стал беспрецедентным.

19 ноября зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил «Газете.Ru», что ставки по ипотеке, в отличие от ставок по вкладам, не реагируют так же мгновенно. Российские банки на уровне закона нужно подталкивать к их уменьшению — например, чтобы они находились в прямой фиксированной зависимости от ключевой ставки.

Ранее в Госдуме предложили ограничить первоначальный взнос по ипотеке.