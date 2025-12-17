На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили ограничить расходы на ЖКХ

В ЛДПР предложили ограничить расходы граждан на услуги ЖКХ 10% от доходов
Стрингер/РИА Новости

Представители партии ЛДПР подготовили законопроект о введении максимальной доли расходов на жилое помещение и услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 10% от семейного дохода. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

Лидер фракции Леонид Слуцкий рассказал, что рост тарифов ставит семьи перед выбором: отказаться от еды или лекарств для оплаты коммуналки. По его словам, зарплаты и пенсии не поспевают за индексацией. Таким образом, долг населения превысил 1,2 трлн рублей.

Слуцкий объяснил, что субсидии выделяются, когда расходы на ЖКХ превышают 22% общего дохода. В некоторых регионах этот показатель ниже: в Якутии — 15%, в Санкт-Петербурге — 14%, в Москве — 10%.

Глава ЛДПР предложил единый составить общий показатель по стране в 10%.

До этого депутат Государственной думы Нина Останина предложила распространить семейную ипотеку на выгодных условиях на большее число регионов России, а также рассмотреть возможность списания долга после рождения четвертого ребенка. По ее словам, поэтому выдвигаются предложения об улучшении семейной ипотеки. Парламентарий отметила, что уже направила соответствующие предложения в правительство.

Ранее в России нашли способ существенно снизить расходы на электроэнергию.

