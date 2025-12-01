На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разница зарплат в России стала минимальной за 25 лет

«Известия»: разрыв в зарплатах богатых и бедных россиян сократился до 12,7 раза
Разрыв в заработной плате между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился до минимального значения с 2000 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В текущем году 10% самых бедных работников получали около 25 тыс. рублей, когда 10% наиболее обеспеченных — более 315 тыс. Разница между показателями достигла 12,7 раза. Как подчеркивает газета, это минимальный показатель за все время ведения статистики с 2000 года. Самые высокие значения были в 2000 году — 34 раза, и в 2001 году — 39,6 раза.

По словам экспертов, сокращение разрыва происходит за счет роста низких зарплат. Это вызвано в первую очередь дефицитом кадров в ряде отраслей, где средний уровень заработных плат был традиционно достаточно низким.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что российский рынок труда в последние годы в меньшей степени заинтересован в высокооплачиваемых руководителях. На этом фоне резко возрос спрос на рабочие специальности и низкоквалифицированный труд — курьеры, водители, строители.

В 2023 и 2025 годах оплата труда дорогих сотрудников увеличилась на 25% и 32% соответственно, а жалованье бедных — на 29% и 36,5%.

До этого сообщалось, что в четырех регионах России средняя зарплата превысила 150 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме сообщили, что 13-я зарплата не является обязательной.

