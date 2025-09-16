Экономист раскритиковал предложение безусловно раздавать деньги россиянам

Безусловная раздача денег россиянам не принесет никакой пользы. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Так он прокомментировал соответствующее предложение депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду».

«Убежден, что при предоставлении социальной помощи необходимо приоритетно ориентироваться на нуждающихся в этом граждан. Именно такой подход позволит качественно оказать социальную поддержку тем, кто в ней особо нуждается. Безусловная раздача денег не принесет никакой пользы. Повышение качества жизни сейчас является важным социально-экономическим приоритетом в России. Например, это подтверждается наличием в национальных целях следующих приоритетов: увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, снижение

уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году», — отметил Балынин.

По словам экономиста, в России расширяется список мер социальной поддержки. Так, выплачивается единое пособие для семей с детьми и беременным женщинам. Оно предоставляется семьям, если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания, возраст ребенка до 17 лет. Размер выплаты зависит от ситуации и составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Например, в Тверской области, на детей выплачивается примерно от 8,4 тыс. до 16,9 тыс. рублей, для беременных женщин — примерно от 9,5 тыс. до 18,9 тыс. рублей.

Также назначается ежемесячная выплата из средств материнского капитала, она предоставляется в случае если среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения, возраст ребенка до трех лет, добавил Балынин. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе (например, в Татарстане — около 14,6 тыс. рублей).

Экономист добавил, что с сентября 2025 года выросли пособия по беременности студенткам, обучающимся по очной форме в вузах и ссузах, теперь размер выплат привязан к прожиточному минимуму. Например, при прожиточном минимуме в регионе в 19,3 тыс. рублей сумма пособия превысит 90 тыс. рублей за 140 дней. Балынин подчеркнул, что также в 2025 году страховые пенсии по старости увеличились на 9,5%, а социальные — на 14,75%.

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков 12 августа заявил, что партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает ввести в России базовый доход. Речь идет о регулярных выплатах каждому гражданину от государства вне зависимости от его занятости, уровня дохода или социального статуса.

Ранее в Госдуме предложили снизить НДФЛ для молодых россиян с маленькими зарплатами.