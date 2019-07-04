От корчмы до тюрьмы: отец «Тараса Бульбы» сел за махинации

Басманный суд Москвы в четверг, 4 июля, приговорил к двум годам колонии основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана по делу об уходе от уплаты налогов.

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«Назначить Белойвану наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — цитирует «Интерфакс» приговор судьи Юлии Сафиной.

«Ночные кассиры» просчитались

По версии следствия, бизнесмен привлекал так называемых «ночных кассиров». При помощи установленного в ресторанах Белойвана программного обеспечения кассиры по ночам удаляли из памяти системы R-Keeper (система автоматизации предприятий общественного питания) самые дорогие заказы клиентов за день, уменьшали сведения о количестве поступивших заказов. После этого они фиксировали в памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки, потом эта искаженная отчетность отражалась в бухгалтерских документах и налоговых декларациях сети ресторанов.

Бизнесмен, находившийся до этого четверга дня под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда. На заседание бизнесмен пришел без вещей. Защита, похоже, не ожидала реального срока.

Белойвану было предъявлено обвинение по восьми эпизодам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (пункт «б» часть вторая статьи 199 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, уход от налогов происходил в период с 2011 по март 2014 года. В некоторых из ресторанов Белойвана кассовые чеки вообще не пробивались, посетителям ресторана отказывали в приеме к оплате банковских карт.

Сумма недоимки, признанная судом, составила 650 млн рублей.

Дело бизнесмена суд рассмотрел в особом порядке — без исследования доказательств, поскольку Белойван признал вину.

Он рассчитывал на смягчение приговора. «За это время я достаточно наказан: и развал семьи, и у меня умер отец. Я не буду это связывать, но когда к тебе ночью приходят налоговые органы, это не каждый выдержит. Когда у женщины четверо детей, она не готова рисковать», — сказал бизнесмен в своем последнем слове.

При этом он сообщил, что налоговая служба не уточнила размер претензии. Ранее звучала сумма 1,2 млрд недоимки, сказал Белойван.

«В этой ситуации я нахожусь более пяти лет, признаю свою вину. В итоге сумму мы не уточнили, со стороны налогового органа звучит 1 миллиард 200 миллионов рублей, хотя раньше речь шла о 650 млн рублей», — говорил он 13 июня.

Ранее официальный представитель московского подразделения СКР Юлия Иванова сообщала о возможном подписании мирового соглашения между Белойваном и ФНС России, согласно которому в течение трех лет он уплатит в бюджет налоги, пени и штрафы на 1 млрд рублей.

В ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма Тарас Бульба» входят восемь ресторанов. Сеть отпраздновала 20-летие создания в марте этого года. На официальном сайте компании об аресте основателя информации нет. Сейчас на сайте рекламируется постное меню.

Дело станет показательным

Эксперты считают, что Белойван легко отделался, то есть приговор оказался довольно мягким.

«С учетом количества эпизодов, а их было восемь, и тяжести обвинения (преступления относятся к категории тяжкие), очевидно можно назвать результат достаточно положительным. Приговор можно назвать существенно смягченным судом, перспективы могли быть гораздо хуже», — говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Специалист считает дело Беловайна показательным.

«Могу предположить, что реальная мера пресечения выбрана с целью продемонстрировать бизнесу, применяющему схожие схемы, что вопрос отчисления налогов находится под особым контролем и применение условных наказаний здесь неприемлемо», — уточняет Горбунов.

По мнению эксперта, специализирующегося на корпоративной практике, применяемая в «Корчме» схема по сокрытию наиболее крупных заказов от официальной отчетности, а также наем ночных кассиров для удаления с систем автоматизации предприятия этих заказов является достаточно изощренным способом для сокрытия реальной прибыли.

На практике ее сложно проверить и тяжело доказать, и возможно, принятие на себя вины со стороны Белойвана здесь сыграло значительную роль.

При этом конечная сумма в 650 млн рублей, которую ФНС предъявляла к уплате, по сравнению с другим схожим бизнесом не является такой крупной в масштабах всех других налоговых поступлений, поэтому результатом этого расследования может быть не только работа ФНС по борьбе с такими преступлениями, но и, например, попытка приостановить этот бизнес, не исключена роль политического воздействия, отмечает эксперт.

«Когда дело о доначислении налогов «Корчме» только возникло, а это был 2016 год, было достаточно высказываний, что в нем есть странные моменты, например, «скручивание» данных с касс не такая простая процедура. Обслуживающие контрольно-кассовую технику предприятия тогда утверждали, что без внешнего вмешательства, без привлечения сертифицированных специалистов и снятия специальных пломб, в ежедневном порядке это невозможная задача», — говорит эксперт.

Пломбы на ККТ при этом не были повреждены. То есть, такого рода доказательство в деле является более чем сомнительным, заключает эксперт.

Как показывает практика, при назначении наказания по ч. 2 ст. 199 суды часто назначают условное наказание сроком до двух лет даже в ситуации наличия недоимки в особо крупном размере, говорит Анатолий Клейменов, адвокат Коллегии адвокатов «Меклер и партнеры».

Вместе с тем в случае вступления приговора в законную силу уже через год Белойван уже может быть освобожден по УДО.

«Использованная, по данным СМИ, схема ухода от уплаты налогов в «Корчме» не является ноу-хау или чем-то выдающимся», — говорит Клейменов.

В ФНС пообещали «Газете.Ru» предоставить комментарий в течение ближайшего часа.