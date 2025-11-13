На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
KFC продлила права на свой товарный знак в России

Ушедшая из России KFC продлила права на свой товарный знак до 2036 года
Depositphotos

Покинувшая Россию сеть быстрого питания KFC продлила права на свой товарный знак в РФ. Об этом, ссылаясь на данные электронной базы Роспатента, сообщает РИА Новости.

В соответствии с ними, логотип KFC будет действовать в России до октября 2036 года. Решение об этом Роспатент принял 11 ноября.

В апреле 2023 года американская компания Yum! Brands покинула российский рынок, завершив сделку по продаже бизнеса KFC в России компании «Смарт сервис». В состав сделки вошла продажа всех российских ресторанов KFC, операционная система, а также права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic's. При этом по условиям сделки купли-продажи «Смарт сервис» обязался сохранить рабочие места всех сотрудников компании.

В марте 2022 года Yum! Brands, владеющая брендами KFC, Pizza Hut, сообщила, что приостанавливает инвестиции и развитие в России и перенаправляет доход на гуманитарные цели.

Ранее суд частично аннулировал в России бренды Victoria's Secret.

