На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белграде будут строить отель Трампа на месте разрушенного генштаба

Сербский парламент разрешил строить отель Трампа на месте разрушенного генштаба
close
Depositphotos

Парламент Сербии принял решение о сносе здания бывшего генштаба югославской армии для строительства отеля президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico.

Депутаты утвердили проект зятя главы Белого дома, Джареда Кушнера, по возведению в центре Белграда роскошного небоскреба Trump Tower. Для этого был принят специальный закон, который лишил объект статуса культурного наследия и объявил строительство «проектом национального значения».

Сербская оппозиция выступила с резким осуждением этого решения. По словам лидера Партии свободы и справедливости Мариники Тепич, там, где когда-то падали американские бомбы, теперь собираются разливать шампанское.

В 1999 году здание генерального штаба было разрушено при бомбардировках Военно-воздушных сил НАТО.

25 марта сообщалось, что в Белграде студенты и сторонники оппозиции провели манифестацию против снятия охранного статуса с объектов, разрушенных при бомбардировках НАТО, и их передачи зятю президента США.

Ранее президента Сербии обвинили в попытке повлиять на правосудие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами