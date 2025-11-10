В Белграде будут строить отель Трампа на месте разрушенного генштаба

Парламент Сербии принял решение о сносе здания бывшего генштаба югославской армии для строительства отеля президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico.

Депутаты утвердили проект зятя главы Белого дома, Джареда Кушнера, по возведению в центре Белграда роскошного небоскреба Trump Tower. Для этого был принят специальный закон, который лишил объект статуса культурного наследия и объявил строительство «проектом национального значения».

Сербская оппозиция выступила с резким осуждением этого решения. По словам лидера Партии свободы и справедливости Мариники Тепич, там, где когда-то падали американские бомбы, теперь собираются разливать шампанское.

В 1999 году здание генерального штаба было разрушено при бомбардировках Военно-воздушных сил НАТО.

25 марта сообщалось, что в Белграде студенты и сторонники оппозиции провели манифестацию против снятия охранного статуса с объектов, разрушенных при бомбардировках НАТО, и их передачи зятю президента США.

Ранее президента Сербии обвинили в попытке повлиять на правосудие.