Hyundai зарегистрировал в Роспатенте 10 товарных знаков

Hyundai зарегистрировала в Роспатенте товарные знаки Solati и Atos
Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Pres

Корейская компания Hyundai зарегистрировала в России 10 товарных знаков, сообщает ТАСС.

«Среди них товарные знаки марок автомобилей Hyundai Solati, Atos и Porter. Они зарегистрированы по 12 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - грузовые и пассажирские автомобили, фургоны, автобусы», — сообщает агентство.

Дата истечения действия товарных знаков в России - 2034 год.

Hyundai ушел с российского рынка весной 2022 года. До этого автоконцерн владел заводом в Санкт-Петербурге.

В середине апреля южнокорейское информагентство Yonhap сообщило со ссылкой на планы автоконцерна Hyundai, что Kia может вернуться на российский рынок уже в 2025 году. В самом Hyundai после этого заявили, что планы были неправильно интерпретированы СМИ.

Позже первый вице-премьер РФ Денис Мантуров опроверг информацию о планах возвращения в Россию бренда Hyundai.

Ранее сообщалось, что Hyundai набирает на работу персонал в городах РФ.

