На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ушедшая с российского рынка Audi зарегистрировала товарные знаки в РФ

SHOT: немецкая компания Audi зарегистрировала в РФ три товарных знака
true
true
true
close
Matthias Schrader/AP

Немецкая автомобилестроительная компания Audi, ушедшая с российского рынка после февраля 2022 года, зарегистрировала три товарных знака на территории РФ. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как выяснили журналисты, 1 декабря иностранному производителю одобрили заявки на регистрацию брендов Sportback и Allroad. Кроме того, компания получила право использовать рекламный слоган Vorsprung durch Technik.

«Под этими товарными знаками Audi сможет производить в РФ автомобили, запчасти и аксессуары», — говорится в материале.

24 ноября журналисты ТАСС сообщили, что японская корпорация Toyota с 2022 года зарегистрировала 86 товарных знаков на территории РФ. В текущем году регистрацию в Роспатенте прошли пять знаков компании, при этом заявки по трем из них были поданы еще в 2024 году. Речь идет о названиях Toyota, Picnic, Land Cruiser FJ, Toyota IQ и GR GT. Еще 49 заявок корпорации, поданные в феврале и марте 2025 года, ожидают решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Ранее корейская компания Hyundai зарегистрировала в РФ 10 товарных знаков на свою продукцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами