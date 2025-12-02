Ушедшая с российского рынка Audi зарегистрировала товарные знаки в РФ

Немецкая автомобилестроительная компания Audi, ушедшая с российского рынка после февраля 2022 года, зарегистрировала три товарных знака на территории РФ. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как выяснили журналисты, 1 декабря иностранному производителю одобрили заявки на регистрацию брендов Sportback и Allroad. Кроме того, компания получила право использовать рекламный слоган Vorsprung durch Technik.

«Под этими товарными знаками Audi сможет производить в РФ автомобили, запчасти и аксессуары», — говорится в материале.

24 ноября журналисты ТАСС сообщили, что японская корпорация Toyota с 2022 года зарегистрировала 86 товарных знаков на территории РФ. В текущем году регистрацию в Роспатенте прошли пять знаков компании, при этом заявки по трем из них были поданы еще в 2024 году. Речь идет о названиях Toyota, Picnic, Land Cruiser FJ, Toyota IQ и GR GT. Еще 49 заявок корпорации, поданные в феврале и марте 2025 года, ожидают решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Ранее корейская компания Hyundai зарегистрировала в РФ 10 товарных знаков на свою продукцию.