Стало известно, какую деятельность ведет Toyota в России после 2022 года

Toyota в России запатентовала 86 товарных знаков с 2022 года

Японская корпорация Toyota с 2022 года зарегистрировала в России 86 товарных знаков на свою продукцию, сообщает ТАСС.

«По состоянию на 21 ноября, всего в 2025 году регистрацию в Роспатенте прошли пять знаков компании, три из которых были поданы в 2024 году. Среди них названия Picnic, Toyota IQ, Toyota, Land Cruiser FJ, GR GT. Ожидают решения службы 49 заявок корпорации, поданные в феврале - марте текущего года», — отмечается в сообщении агентства.

Среди патентных заявок, ожидающих решения в ведомстве, товарные знаки на автомобили актуального модельного ряда Toyota: гибридный хетчбэк Prius, кроссоверы C-HR и Venza, спорткары Toyota GT86 и Supra, а также автомобиль Auris.

В 2025 году Toyota подала 51 заявку, в 2024 году 28 заявок, в 2023-м — три заявки, подсчитало агентство ТАСС.

Ранее в России подорожали автомобили Solaris.