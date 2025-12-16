Эксперты спрогнозировали рост российского рынка аддитивных технологий

Российский рынок аддитивных технологий в этом году вырастет примерно на 20% — до 22 млрд рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на презентацию исполнительного директора Ассоциации развития аддитивных технологий (АРАТ) Ольги Оспенниковой.

Отмечается, что темпы роста рынка в предыдущие годы были еще выше, в частности, в 2023 году они составили 80%, в 2024 году — 40%. В это время, говорится в презентации, отечественные производители активно проводили импортозамещение и локализацию оборудования для 3D-печати, а также выводили на рынок новые продукты.

При дальнейшем развитии по инновационному варианту российский рынок к 2030 году вырастет до 58,2 млрд рублей, сказано в презентации. Для стимулирования отрасли АРАТ предлагает ряд мер, в том числе по разработке новых инструментов поддержки в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации» и тарифно-таможенному регулированию.

«Аддитивные технологии все шире применяются в высокотехнологичной медицине и всех отраслях машиностроения, в том числе в пилотируемой космонавтике, атомной энергетике. В зависимости от отрасли и конкретного компонента аддитивные технологии на десятки процентов и даже кратно снижают затраты на производство заготовок и механическую обработку, снижают отходы производства, в разы ускоряют выпуск и ремонт компонентов», — отметила Оспенникова.

Крупнейшим в России производителем алюминиевых порошков для 3D-печати является входящая в «Русал» компания «Металком». Ведущий разработчик новых порошковых сплавов — также входящий в «Русал» Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ).

«Создание новых сплавов для аддитивных технологий является одним из приоритетов нашего института. С 2017 года он разработал 12 новых систем, улучшающих характеристики самого популярного в настоящее время в мире порошкового сплава системы алюминий-кремний, на котором происходило становление алюминиевой 3D-печати», — сообщил директор по науке ИЛМиТа Дмитрий Рябов.

Он добавил, что недавно появившийся в России ГОСТ на синтезированный материал из алюминиевых порошков для 3D-печати упростит применение аддитивных технологий.

Отмечается, что также способствует дальнейшему проникновению аддитивных технологий образование: свыше 10 вузов уже интегрировали в образовательный процесс прикладные программы, разработанные совместно с «Росатомом» и учитывающие потребности конкретных предприятий.