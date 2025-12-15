«Росатом» запустил первую в России гигафабрику литий-ионных аккумуляторов

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил на открытии гигафабрики в Калининграде, что она обеспечит дополнительную степень развития в России «зеленого» электричества. Об этом сообщает ТАСС.

Во время церемонии запуска первого в России завода полного цикла по производству литий-ионных батарей Лихачев заявил, что каждую секунду с предприятия будет выходить первый элемент — пластина, из которой можно будет создавать накопители различных форматов для автотранспорта, включая электробусы, трамваи и троллейбусы, а также для специальной техники, такой как карьерные самосвалы, погрузчики и оборудование для горнодобывающей отрасли. Он добавил, что это вдобавок позволит развивать еще одно направление компании — обеспечение страны «зеленой», устойчивой экологической электроэнергией.

Глава «Росатома» отметил, что мощные промышленные накопители энергии, выпускаемые на заводе в Калининградской области, позволят эффективно балансировать энергосистемы с использованием возобновляемых источников. По словам Лихачева, такие решения дают возможность балансировать различные источники электроэнергии и повышать эффективность использования генерирующих мощностей, в том числе ветровой и солнечной генерации.

