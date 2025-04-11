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«Русал» затребовал от Rio Tinto почти 105 млрд рублей

«Русал» подал в суд иск к австралийско-британской Rio Tinto на 105 млрд рублей
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Пресс-служба «Русала»

Компания «Русал» инициировала арбитражное разбирательство в Калининградском областном арбитражном суде, предъявив иск к горнодобывающей компании Rio Tinto на сумму, близкую к 105 миллиардам рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

В качестве ответчиков фигурируют несколько юридических лиц, входящих в структуру Rio Tinto, зарегистрированных в Великобритании, Нидерландах, на Британских Виргинских островах и в Австралии. В число третьих лиц, привлеченных к процессу, входят совместное российско-австралийское предприятие Queensland Alumina Ltd, «Русал Лтд» (Джерси), АО «Русал» и Alumina and Bauxite Company Ltd (Британские Виргинские острова).

Иск был подан 4 апреля.

Российская компания «Русал» занимает лидирующую позицию среди мировых производителей алюминия, не считая Китая, и является единственным производителем первичного алюминия в России. Акционерная структура «Русала» включает в себя En+ Group, основанную Олегом Дерипаской, как крупнейшего акционера с долей в 56,88%. Компания «Суал Партнерс» также владеет значительным пакетом акций — 25,52%.

До этого сообщалось, что Европейский Союз может подготовить ответ на таможенные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, к середине текущей недели.

Ранее «Русал» поставил специальную ленту для алюминиевых шумозащитных экранов.

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