TelecomDaily назвало МТС лидером по интегральной оценке голосовой связи

В Москве успешность звонков по мобильной связи превысила 99,7%

Доля успешных мобильных голосовых соединений в Москве превысила 99,7%. Об этом сообщило по итогам своего исследования качества связи информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

Тестирование голосовых услуг операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» и Т2 прошло в первой половине декабря в пределах МКАД.

По данным агентства, интегральным лидером по качеству голосовой связи стала МТС, набравшая 14 баллов. «Билайн» получил 13 баллов, «МегаФон» — 8, Т2 — 5. Оценка включала четыре параметра: доступность соединения, его непрерывность, скорость дозвона и качество речи.

Доступность голосовой связи в столице составила 99,73%. Максимальный показатель у МТС — 99,93%, далее следуют «Билайн» (99,92%), «МегаФон» (99,84%) и Т2 (99,21%).

Уровень непрерывности услуг оценивается в 99,2%, что означает долю обрывов менее 0,8%. Лидером по этому параметру стал «Билайн» — 99,61%, за ним МТС — 99,29%, Т2 — 99,2% и «МегаФон» — 98,72%.

Средняя скорость дозвона по Москве составила 2,56 секунды. Быстрее всех соединение устанавливает «Билайн» — 1,79 секунды. У МТС этот показатель равен 2,49 секунды, у «МегаФона» — 2,81 секунды, у Т2 — 3,14 секунды.

Средний показатель качества речи MOS достиг 4,48 балла. Наиболее высокие значения продемонстрировала МТС — 4,54 балла. У «МегаФона» — 4,52 балла, у «Билайна» — 4,49, у Т2 — 4,36.

В TelecomDaily отметили, что спрос на традиционные голосовые услуги во второй половине 2025 года вырос на фоне блокировки звонков в зарубежные мессенджеры и ограничений мобильного интернета. Дополнительно качество связи поддерживают внедрение технологии VoLTE, антифродовые решения и VoiceTech-сервисы на основе искусственного интеллекта.

Исследование проводилось в течение десяти рабочих дней. Эксперты проехали более 500 километров по Москве, выполняя измерения в движении и в часы пик с использованием комплексов TEMS Investigation и мобильных устройств с SIM-картами всех четырех операторов.