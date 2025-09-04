На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МЧС получит девять новых арктических вертолетов

МЧС в этом году получит девять новых арктических вертолетов Ми-38
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Девять новых вертолетов Ми-38 до конца года поставят в МЧС России. Об этом сообщил журналистам замглавы МЧС Виктор Яцуценко.

«В ближайшее время, в конце этого года, мы получим на наших авиационных заводах вертолеты нового класса в арктическом исполнении — это Ми-38. Таких вертолетов мы в ближайшее время получим девять», — сказал Яцуценко, отметив, что это позволит закрыть вопросы безопасности в Певеке, Тикси, Диксоне и Сабетте.

Многоцелевой вертолет Ми-38 может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, а также для полетов над водной поверхностью.

Он может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты. Дальность его полета с дополнительными топливными баками и грузом массой 2700 кг составляет 1200 км. Максимальная скорость — 300 км/ч.

В августе МЧС предупредило о росте числа природных катаклизмов в России.

Ранее Путин присвоил новое звание главе МЧС.

