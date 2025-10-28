На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны рассказали о новых вертолетах ВКС

Минобороны оснастило ВКС России современными вертолетами
Новые модификации вертолетов активно поступают в парк Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом рассказали в Минобороны.

«Авиационные подразделения получают современные вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, самые большие серийные транспортные вертолеты в мире Ми-26Т2В и различные модификации Ми-8», — отмечается в тексте, приуроченном к 77-летию армейской авиации.

В министерстве также уточнили, что экипажи боевых вертолетов используют современные средства поражения, в том числе легкие многоцелевые управляемые ракеты (ЛМУР), противотанковые ракеты «Вихрь» и «Хризантема», ракеты класса «воздух-воздух» «Игла-С» и «Верба». Кроме того, в заявлении отмечается, что дальнобойные ракеты позволяют поражать цели, не входя в зону поражения средств ПВО противника.

16 мая в «Ростехе» оценили ЛМУР «Изделие-305», применяемые ВС России в ходе спецоперации. Тогда отметили, что они могут со снайперской точностью уничтожать несколько целей одновременно. В компании рассказали, что комплекс позволяет точечно уничтожать цели любой сложности, в том числе укрытия противника, огневые точки, скопления живой силы и бронетехнику.

Ранее Минобороны рассказало об успехах российских войск в Красноармейске.

