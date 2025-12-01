На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что будет с ценами на квартиры в Москве в 2026 году

Риелтор Свиридов: цены на квартиры в Москве вырастут в 2026 году
true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

В начале 2026 года в Москве ожидается рост цен на недвижимость, дополнительным драйвером для этого стали новости о возможном изменении условий «Семейной ипотеки». Об этом «Москве 24» рассказал риелтор Олег Свиридов.

«Например, зависимость ставки от количества детей, а также предложений, что льготой можно будет воспользоваться только в регионе, где зарегистрирован заемщик. А с 1 февраля одной семье разрешат оформить только одну льготную ипотеку. Это побуждает многих ускорить покупку до конца 2025-го, чтобы успеть по старым условиям», — сказал эксперт.

По его словам, в ближайшие два года на стоимость квартир будет влиять сокращение предложения на рынке. Свиридов уточнил, что в Москве сократилось число выданных разрешений на строительство, по многим проектам задерживается выход на площадки. На фоне устойчивого инвестиционного спроса такой дефицит делает дальнейший рост цен почти неизбежным, заключил эксперт.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко до этого заявил «Газете.Ru», что у россиян сейчас нет возможности покупать новые квартиры из-за высокой стоимости жилья.

Ранее эксперт назвал число сделок по продаже квартир, оспоренных за год по «схеме Долиной».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами