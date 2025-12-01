Стало известно, что будет с ценами на квартиры в Москве в 2026 году

Риелтор Свиридов: цены на квартиры в Москве вырастут в 2026 году

В начале 2026 года в Москве ожидается рост цен на недвижимость, дополнительным драйвером для этого стали новости о возможном изменении условий «Семейной ипотеки». Об этом «Москве 24» рассказал риелтор Олег Свиридов.

«Например, зависимость ставки от количества детей, а также предложений, что льготой можно будет воспользоваться только в регионе, где зарегистрирован заемщик. А с 1 февраля одной семье разрешат оформить только одну льготную ипотеку. Это побуждает многих ускорить покупку до конца 2025-го, чтобы успеть по старым условиям», — сказал эксперт.

По его словам, в ближайшие два года на стоимость квартир будет влиять сокращение предложения на рынке. Свиридов уточнил, что в Москве сократилось число выданных разрешений на строительство, по многим проектам задерживается выход на площадки. На фоне устойчивого инвестиционного спроса такой дефицит делает дальнейший рост цен почти неизбежным, заключил эксперт.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко до этого заявил «Газете.Ru», что у россиян сейчас нет возможности покупать новые квартиры из-за высокой стоимости жилья.

