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В России за полгода упали продажи алкоголя

Росалкогольтабакконтроль: в РФ в I полугодии продажи алкоголя упали на 16,1%
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Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

В России за первое полугодие снизились продажи алкоголя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Отмечается, что продажи сократились до 73,9 млн декалитров (дал). В статистке не учитываются продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Сильнее всего упали продажи слабоалкогольных напитков — почти в 12 раз, до 725,4 тысячи дал. Также снизились розничные продажи водки — до 31,38 млн дал, или на 10,9%.

При этом продажа виноградных вин за шесть месяцев выросла на 12,4% и достигла 17,66 млн декалитров. Также увеличились продажи игристых вин — их потребители купили на 18,5% больше. Продажи ликерных вин, в свою очередь, снизились — их приобрели на 9,6% меньше.

До этого глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов заявлял, что возрождение вытрезвителей в России помогло бы снизить нагрузку на медучреждения и усилить безопасность на улицах.

Ранее в России выступили против запрета продуктов и блюд с алкоголем в составе.

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