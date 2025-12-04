Адвокат рассказал о последствиях запроса Верховным судом России дела Долиной

Истребование Верховным судом (ВС) России дела о сделке по квартире певицы Ларисы Долиной является благоприятным диагнозом. Об этом «Ленте.ру» рассказал адвокат и председатель коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Иван Миронов.

По его словам, суд намерен изучить не только жалобу покупательницы Полины Лурье, но и все материалы дела. Затем будет принято решение оставить дело в архиве или передать его на рассмотрение в зал заседаний. В случае второго варианта Верховный суд России проверит законность принятых актов.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен.

В последнее время российские суды аннулировали не менее трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами мошенничества. Покупатели лишаются и денег, и недвижимости. Подробнее о деле и о том, какое влияние «эффект Долиной» оказал на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее верховный суд пообещал учесть предложения депутатов по «схеме Долиной».