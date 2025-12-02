На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать зимой

Каждый девятый опрошенный россиянин поедет на Байкал зимой
SeagullNady/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина (49%) опрошенных россиян намерены отправиться в путешествие по стране зимой, еще 7% — провести отдых у родственников в деревне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

За поездки за рубеж выступили 3% участников, предпочитающих Европу, и 15% — направления в Азии. При этом 26% опрошенных планируют провести зимние каникулы дома.

Среди тех, кто выбирает внутренний туризм, наиболее востребован активный отдых. Горнолыжные курорты Кавказа, Красной Поляны и Шерегеша стали самыми популярными направлениями — их выбрали 32% респондентов, а в Москве и Санкт-Петербурге доля таких туристов достигает 38%. Средний бюджет поездки составляет 70–110 тыс. рублей на человека.

Байкал оказался на втором месте по популярности: туда намерены поехать 11% участников опроса, преимущественно ради катания на коньках. В Сибири и на Дальнем Востоке интерес к этому маршруту достигает 29%. Для жителей центральных регионов поездка обходится дороже — в среднем 90–130 тыс. рублей.

Северные направления — Карелия, Мурманская область и Коми — выбрали 27% путешественников. Туристы планируют поездки в Рускеалу, охоту за северным сиянием и снегоходные туры. Бюджет таких путешествий оценивается в 45–75 тыс. рублей.

Поездки с детьми чаще планируются по городам Золотого кольца — этот вариант выбрали 16% опрошенных, главным образом жители Центрального округа. Короткий зимний уикенд обычно обходится в 25–40 тыс. рублей. Еще 14% респондентов хотят провести отпуск в крупных городах, посещая музеи и достопримечательности, и закладывают на это 20–60 тыс. рублей.

Отдельно исследователи изучили источники финансирования поездок. Более половины участников опроса (53%) намерены оплатить отпуск из накоплений, среди туристов, планирующих поездку на Байкал или Алтай, эта доля достигает 72%. Еще 27% рассчитывают на текущую зарплату, а 14% планируют использовать кредитные карты — преимущественно жители крупных городов и поклонники горнолыжных курортов. Около 6% готовы занять часть суммы у родственников или друзей, чтобы не отказываться от поездки на фоне роста стоимости зимнего отдыха.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, куда полететь к морю на Новый год.

