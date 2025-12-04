На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сочи запретили использовать фейерверки на городских праздниках

Власти Сочи запретили использовать пиротехнику во время городских праздников
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Сочи на заседании городской антитеррористической комиссии (АТК) было принято решение исключить применение фейерверков во время городских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Меры вводятся для соблюдения правопорядка, а также пожарной и транспортной безопасности.

«На АТК приняли решение исключить использование фейерверков во время городских праздников», — сказал глава Сочи Андрей Прошунин.

Он призвал горные курорты и крупные гостиничные комплексы отказаться от пиротехники, вместо этого «создавать праздничное настроение высоким уровнем сервиса и яркими мероприятиями».

В прошлом году стало известно о планах депутатов Госдумы выступить с инициативой об исключении пиротехники из онлайн-продажи. Среди причин они назвали тот факт, что пиротехника может использоваться при разного рода диверсиях и провокациях, а также, что устраивать шумные торжества в период проведения специальной военной операции кощунственно.

Ранее россиян предупредили о штрафах из-за запуска фейерверка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами