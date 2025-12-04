В Сочи запретили использовать фейерверки на городских праздниках

В Сочи на заседании городской антитеррористической комиссии (АТК) было принято решение исключить применение фейерверков во время городских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Меры вводятся для соблюдения правопорядка, а также пожарной и транспортной безопасности.

«На АТК приняли решение исключить использование фейерверков во время городских праздников», — сказал глава Сочи Андрей Прошунин.

Он призвал горные курорты и крупные гостиничные комплексы отказаться от пиротехники, вместо этого «создавать праздничное настроение высоким уровнем сервиса и яркими мероприятиями».

В прошлом году стало известно о планах депутатов Госдумы выступить с инициативой об исключении пиротехники из онлайн-продажи. Среди причин они назвали тот факт, что пиротехника может использоваться при разного рода диверсиях и провокациях, а также, что устраивать шумные торжества в период проведения специальной военной операции кощунственно.

Ранее россиян предупредили о штрафах из-за запуска фейерверка.