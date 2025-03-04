Имущество экс-главы Google в России Соловьевой попало под арест

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество экс-главы Google в России Юлии Соловьевой на 232 млн рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Речь идет о судебной тяжбе по требованию конкурсного управляющего дочерней компании Google Валерия Таляровского — он подал в суд к юридическим лицам Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited.

Кроме Юлии Соловьевой, Таляровский также требует привлечь к ответственности бывшего генерального директора Дэвида Мунро Снэддона и еще трех топ-менеджеров компании как должников. Истец утверждает, что арест имущества может быть достаточным для защиты интересов кредиторов на период оформления банкротства.

В Общественной палате РФ также поддержали арест имущества главы российской «дочки» Google Юлии Соловьевой, отметив, что она долгое время лгала, что Google ведет бизнес прозрачно и в рамках закона.

Ранее Google оштрафовали на 8 млрд рублей.