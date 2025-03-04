Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Имущество экс-главы Google в России Соловьевой попало под арест

Суд арестовал имущество экс-главы Google в России Соловьевой на 232 млн рублей
close
Depositphotos

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество экс-главы Google в России Юлии Соловьевой на 232 млн рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Речь идет о судебной тяжбе по требованию конкурсного управляющего дочерней компании Google Валерия Таляровского — он подал в суд к юридическим лицам Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited.

Кроме Юлии Соловьевой, Таляровский также требует привлечь к ответственности бывшего генерального директора Дэвида Мунро Снэддона и еще трех топ-менеджеров компании как должников. Истец утверждает, что арест имущества может быть достаточным для защиты интересов кредиторов на период оформления банкротства.

В Общественной палате РФ также поддержали арест имущества главы российской «дочки» Google Юлии Соловьевой, отметив, что она долгое время лгала, что Google ведет бизнес прозрачно и в рамках закона.

Ранее Google оштрафовали на 8 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами