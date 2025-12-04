Россиянам посоветовали недорогие направления для празднования Нового года

Островок: бюджетно отпраздновать Новый год можно в Махачкале и Абхазии

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок собрал топ самых бюджетных направлений по России и зарубежью для путешествий на новогодние праздники и поделился рейтингом с «Газетой.Ru».

Первое направление — Махачкала. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Махачкалы в период новогодних праздников: 3 200 рублей.

«Махачкала предлагает туристам уникальный микс городской среды и природных красот. Зимний отдых здесь особенно разнообразен: можно покататься на лыжах в предгорьях, а после — прогуляться по набережной Каспийского моря. Путешественников привлекают и контрасты самого города: от ультрасовременной Джума-мечети до аутентичного рынка у Первой горбольницы, известного своими кутабами и урбечем. Из Махачкалы также легко добраться до древнего Дербента с крепостью Нарын-кала и до Сулакского каньона», — рассказали эксперты.

Второе — Волгоград. Средняя стоимость бронирования: 4 400 рублей.

«Город-монумент, который будет интересен любителям истории, а также путешественникам с детьми. Зимой здесь особенно приятно гулять по обновленной набережной, любоваться панорамой реки и посещать знаковые места — Мамаев курган, музей «Сталинградская битва», интерактивные экспозиции в центре города», — отметили аналитики.

Третье — Ессентуки. Средняя стоимость бронирования: 4 500 рублей.

«Зимой Ессентуки выбирают для оздоровительного отдыха и прогулок в мягком климате. Питьевые галереи работают круглый год, а прохладная погода делает прогулки по курортным паркам более комфортными, чем в летний сезон. У туристов востребованы процедуры грязелечения, купание в термальных источниках и SPA-отдых. Любители прогулок и экскурсий планируют поездки к окрестностям Кисловодска — к замку «Коварства и любви» и на гору Кольцо», — посоветовали эксперты.

Четвертое — Тюмень. Средняя стоимость бронирования: 4 800 рублей.

«Тюмень славится термальными источниками, которые ежегодно привлекают туристов со всей страны. Как направление на новогодние праздники она подойдет тем, кто хочет провести выходные в расслабленной обстановке и восстановить силы. Днем многие гуляют по набережной Туры, посещают музеи, а вечером отправляются в термальные комплексы. Помимо источников, в городе работает множество SPA-центров для отдыха. У туристов Тюмени также пользуется популярностью старинный город Тобольск — его чаще всего выбирают для однодневных поездок. Зимой в городе особенно спокойно, а Тобольский кремль остается открыт для посещения», — отмечают в компании.

Пятое — Иркутск. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Иркутска в период новогодних праздников: 4 900 рублей.

«Столица Восточной Сибири — главный зимний маршрут на пути к Байкалу. В начале января туристов встречают захватывающие панорамы заснеженных берегов, кристально чистый воздух и уникальные пейзажи Малого Моря. В самом Иркутске гостей ждет насыщенная программа: прогулки по историческим деревянным кварталам, знакомство с местными музеями и усадьбами, а также дегустации блюд байкальской кухни в местных ресторанах. Все это привлекает туристов, которые хотят прочувствовать атмосферу настоящей сибирской зимы», — говорят эксперты.

В рейтинг также попали зарубежные направления.

Так, средняя стоимость забронированной ночи в отелях Казахстана в период новогодних праздников: 5 200 рублей.

«Направление подходит и любителям активного отдыха, и тем, кто ценит неспешные прогулки на фоне природных пейзажей. Зимой туристы чаще всего выбирают Алматы: отсюда проще всего попасть на горнолыжный курорт Шымбулак, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий ночной горнолыжный склон в мире. Помимо лыж и сноуборда, гостей ждут катки под открытым небом, термальные комплексы в предгорьях и уютные рестораны с казахской кухней», — говорят эксперты.

Абхазия — средняя стоимость бронирования составляет 5 600 рублей.

«Направление придется по душе тем, кто хочет обменять зимние пейзажи на более мягкий климат, морской воздух и запах хвои. Даже без купания здесь есть чем заняться: туристы могут наслаждаться прогулками по набережным Гагры и Сухума, отправиться к озеру Рица, исследовать Новоафонские пещеры или подняться к Анакопийской крепости, из которой открываются живописные виды на горные пейзажи. На декабрь и январь приходится пик сезона мандаринов в Абхазии — туристам предлагают «мандариновые» экскурсии, во время которых можно посетить сады, познакомиться с традициями и даже принять участие в сборе урожая», — рассказали аналитики.

Узбекистан, где средняя стоимость забронированной ночи составляет 5 700 рублей.

«Зимой страна особенно удобна для экскурсионных поездок: прохладная погода позволяет долго гулять по историческому центру Самарканда. В этом городе туристы могут погрузиться в атмосферу Востока, а также посетить величественные медресе и мавзолеи, оживленные базары и ремесленные мастерские. Особой популярностью пользуются гастрономические впечатления — например, мастер-классы по приготовлению плова», — говорится в исследовании.

В рейтинг также попали Грузия (6 800 рублей за ночь в период праздников) и Армения (7 000 рублей).

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха на популярных направлениях в 2026 году.