В России сохраняется рекордно низкий уровень безработицы

Путин: в России сохраняется рекордно низкая безработица в 2,2%
Максим Богодвид/РИА Новости

На сегодняшний день уровень безработицы в России сохраняется на рекордно низком уровне — 2,2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

«Наша страна предоставляет большие возможности для предпринимателей и инвесторов, а устойчивость важнейших макроэкономических показателей гарантирует надежность такой работы», — добавил он.

14 октября премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства Российской Федерации заявил, что, по данным Росстата, уровень безработицы по итогам августа составляет 2,1%.

1 октября в Федеральной службе государственной статистики уточнили, что численность россиян в возрасте от 15 лет в августе составила 76,5 млн человек, из которых 75 млн занимались экономической деятельностью, то есть были трудоустроены.

Ранее безработица в Финляндии почти вдвое выросла после начала СВО.

