Росстат подсчитал размер роста пенсий за год

Росстат подсчитал, что за год размер назначенных пенсий в России вырос на 11,7%

За прошедший год размер назначенных пенсий в России вырос на 11,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

«В феврале 2024 года средний размер назначенных пенсий составлял 20 800 рублей, в январе 2025 года — 23 175 рублей, а в феврале 2025 года — 23 229 рублей», — указано в сообщении.

Социальный фонд первоначально поднял пенсии на 7,3% 1 января 2025 года, однако инфляция превысила эти показатели, поэтому было принято решение о доиндексации страховых пенсий на уровне 9,5%.

Уточняется, что на 1 января, число пенсионеров в России составляло 41,169 млн человек.

Доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова заявила, что в 2026 году средняя пенсия в России составит 25 тыс. рублей.

Она добавила, что наиболее высокие пенсии ожидаются в регионах Крайнего Севера, а также в Москве и Санкт-Петербурге — в этих регионах достаточно высокие зарплаты, что прямо влияет на размер пенсии.

При этом, как пояснила Орлова, индексация пенсий будет проводиться с опережением инфляции, для того чтобы повысить уровень жизни российских пенсионеров.

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