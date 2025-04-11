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Депутат объяснил, как работающему пенсионеру выгодно уволиться

Депутат Говырин сообщил, что момент увольнения влияет на размер будущей пенсии
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Момент увольнения влияет не только на размер будущей пенсии работающего пенсионера, но и на дату, с которой она начнет выплачиваться в новом размере. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») в беседе с ТАСС.

«Наиболее рациональным считается увольнение в последние дни месяца, поскольку перерасчет тогда начнется уже с первого числа следующего месяца», — отметил он.

Депутат рассказал, что если пенсионер уволится, например, 30 июня, то повышенную пенсию получит уже с 1 июля.

«Если уволиться 1 июля, пересчет произойдет только с августа», — уточнил Говырин.

Парламентарий добавил, что при увольнении происходит автоматический перерасчет, и пенсионеру восстанавливаются индексации, пропущенные за годы работы.

9 апреля доцент кафедры менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Ольга Лебедева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что индексация пенсий россиян, скорее всего, будет превышать уровень инфляции с 2026 года. Это обеспечит сохранение покупательной способности пенсий с учетом роста цен на продукты, лекарства и коммунальные услуги. Она не исключила, что экономические условия могут измениться.

Ранее россияне рассказали, чем планируют заниматься на пенсии.

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