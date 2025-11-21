На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине предложили закрыть школы на зиму из-за проблем с электричеством

Минобразования Украины предложило закрыть школы на зиму из-за отключений света
true
true
true
close
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Министерство образования и науки Украины порекомендовало школам закрыться на зиму и перейти на шестидневку из-за ожидаемых отключений света. Об этом сообщается в письме министерства, обращенного к местным властям, документ опубликован в Telegram-канал «Страна.ua».

Как отметили в министерстве, вопрос организации образовательного процесса приобретает особую остроту из-за ситуаций с отключением электроснабжения, а также «возможного отсутствия мобильной и интернет-связи», в связи с чем в письме руководству школ рекомендуется самостоятельно определять продолжительность учебного года, занятий и каникул.

В частности, предлагается перенести занятия в школах с зимы на июнь 2026 года, за исключением выпускных классов, продлить зимние каникулы за счет весенних, перейти на шестидневную неделю обучения, учиться в две смены и т.д.

21 ноября министерство энергетики Украины сообщало о повреждениях всех крупных тепло- и гидроэлектростанций.

Днем ранее в Киеве ввели аварийные отключения света вместо плановых.

19 ноября украинское минэнергетики также сообщало об аварийных отключениях электроэнергии в ряде областей страны из-за ударов российских Вооруженных сил по объектам энергосистемы.

Ранее сообщалось, что на Украине за год существенно уменьшилось количество выпускников.

