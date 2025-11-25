На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава «Роснефти» связал дорогую электроэнергию на Западе с отказом от российского топлива

Сечин: рост цен на электроэнергию тормозит развитие экономики и технологий Запада
IMAGO/Ulrich Wagner/Global Look Press

Глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, что при средней цене нефти $60 за баррель американский автовладелец платит $3 за галлон бензина, а электричество для населения стоит 18 центов за киловатт-час, что эквивалентно $125 за баррель нефтяного эквивалента. В ФРГ и Италии цена электроэнергии в 40 центов за киловатт-час соответствует $300 за баррель нефтяного эквивалента. Потому, по словам Сечина, потребители на Западе находятся в непростом положении.

Глава «Роснефти» добавил, что высокие цены на электроэнергию станут тормозом для развития новых проектов, включая строительство центров обработки данных и развитие технологий искусственного интеллекта на Западе.

Высокие цены на электроэнергию в США и Европе обусловлены нереалистичной политикой «зеленого перехода» и усугубили урон от антироссийских санкиций, заявил ТАСС замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он отметил, что потребители на Западе будут вынуждены платить за электричество все больше и больше. По словам Фролова, это связано с концепцией «зеленого энергетического перехода», которая предполагает отказ от ископаемого топлива без достаточного восполнения запасов и инвестиций в топливно-энергетический комплекс.

Фролов подчеркнул, что западная концепция развития энергетики основана на предположении о полном переходе на электромобили и дешевое электричество, однако в реальности вкладывания в добычу и восполнение запасов остаются недостаточными — у крупнейших компаний ТЭКа восполнение запасов составляет лишь около 40%.

Эксперт также отметил, что управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США прогнозирует рост средней цены газа для электростанций на 37% в 2026 году, что приведет к увеличению стоимости электроэнергии для населения. По его словам, отказ Европы от российского топлива в пользу возобновляемых источников лишь усугубит энергетический кризис на Западе.

